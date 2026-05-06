Bé gái bị bỏ rơi trong đêm cùng lời nhắn 'Nhờ nuôi nấng trưởng thành'

Chiều 6/5, ông Nguyễn Cao Thanh - Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm ( Nghệ An ) - cho biết chính quyền địa phương đang giao các bộ phận chuyên môn thực hiện thông báo tìm thân nhân cho một bé gái bị bỏ rơi trên địa bàn theo đúng quy định.

Cháu bé bị bỏ rơi là bé gái 6 ngày tuổi.

Tối 5/5, một người dân ở xóm Nguyệt Bổng (xã Xuân Lâm) khi đi qua khu vực đường làng đã bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại bên đường. Thời điểm phát hiện, cháu bé bị bỏ rơi cùng ít đồ dùng và một mảnh giấy viết tay.

Nội dung mảnh giấy ghi rõ cháu bé sinh ngày 30/4/2026 và lời nhắn: “Điều kiện tôi không thể nuôi được con, ai nhặt được con giúp cháu nuôi nấng trưởng thành”.

Mảnh giấy được bỏ lại cùng cháu bé khiến nhiều người xót xa.

Ngay sau khi phát hiện, người dân đã nhanh chóng đưa cháu bé đến Trạm Y tế Ngọc Sơn để kiểm tra sức khỏe, đồng thời trình báo sự việc lên chính quyền địa phương. Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy, bé gái nặng 3,2 kg, sức khỏe ổn định.

Hiện UBND xã Xuân Lâm đã phát thông báo tìm thân nhân của cháu bé. Nếu quá thời gian quy định mà không có người đến nhận, địa phương sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký khai sinh và giải quyết cho nhận con nuôi theo đúng quy định pháp luật.