Bắt Trần Minh Thư - nữ giám đốc giám đốc công ty sản xuất "giấm ăn Hàn Quốc" từ axit công nghiệp

Ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Minh Thư (46 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH SXTM xuất nhập khẩu Thư Trần Hớn), Trần Ngũ Châu (39 tuổi, em ruột Thư), Võ Phi Cường (58 tuổi) và Nguyễn Văn Nhì (45 tuổi) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”.

Các đối tượng bị bắt tạm giam

Trước đó, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã phát hiện Công ty TNHH SXTM xuất nhập khẩu Thư Trần Hớn có hành vi sản xuất giấm acetic giả xuất xứ Hàn Quốc. Phòng PC03 phối hợp với Công an phường Phú Định và Công an phường Chợ Lớn khám xét kho hàng, trụ sở công ty, thu giữ 198 thùng và can hóa chất.

Kết quả điều tra xác định Công ty TNHH SXTM xuất nhập khẩu Thư Trần Hớn không được cấp phép sản xuất hóa chất. Tuy nhiên, từ tháng 9/2025, Trần Minh Thư đã chỉ đạo nhân viên sản xuất giấm acetic giả dùng trong thực phẩm để thu lợi bất chính.

Tang vật bị thu giữ

Thủ đoạn của nhóm này là mua acid acetic công nghiệp do Đài Loan sản xuất rồi pha với nước. Các bị can chiết dung dịch này vào các thùng, can rỗng của mặt hàng giấm acetic thật xuất xứ Hàn Quốc rồi đưa ra thị trường. Từ tháng 9/2025 đến khi bị bắt, nhóm này đã bán ra hơn 500 thùng, can giấm giả.

Theo Công an, acid acetic công nghiệp là loại không qua lên men tự nhiên, vốn dùng trong ngành dệt, nhuộm vải hoặc ngành gỗ. Sử dụng hóa chất này trong thực phẩm gây nguy cơ ngộ độc cấp tính, bỏng niêm mạc miệng, dạ dày. Người dùng có thể tổn thương gan, thận do tồn dư kim loại nặng như chì, asen. Ở nồng độ cao, chất này gây đau bụng, loét thực quản, thậm chí tử vong.

Hiện Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay để xử lý theo quy định.