Bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Hoàng SN 1998

Ngày 6/5, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Viết Hoàng (sinh năm 1998, trú tại thôn Tân An, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 12h15 ngày 5/5, Nguyễn Viết Hoàng điều khiển xe đạp, mang theo một cây rựa dài khoảng 70 cm, bất ngờ xông vào phòng trực ban hình sự của Công an phường Ba Đồn. Tại đây, đối tượng dùng hung khí chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu và chân của Đại úy Hoàng Trung Hoài - cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự rồi bỏ trốn.

Ngay khi nghe tiếng hô hoán, các cán bộ, chiến sĩ trong ca trực đã nhanh chóng có mặt. Tại hiện trường, Đại úy Hoài bị thương rất nặng, mất nhiều máu, trong đó có vết thương nghiêm trọng khiến đứt lìa 1/3 bàn chân phải.

Lực lượng Công an phường đã khẩn trương đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện, đồng thời triển khai truy đuổi đối tượng.

Chỉ sau một thời gian ngắn, Nguyễn Viết Hoàng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên địa bàn.Tại cơ quan điều tra, bước đầu xác định Nguyễn Viết Hoàng và Đại úy Hoàng Trung Hoài không có mâu thuẫn hay quen biết từ trước.

Sáng cùng ngày, do sử dụng rượu bia quá mức dẫn đến mất kiểm soát hành vi, đối tượng đã thực hiện hành động liều lĩnh, man rợ.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.