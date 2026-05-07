Khởi tố, bắt tạm giam Dương Thị Yến Oanh và Hồ Tú Phụng

Ngày 7/5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) của đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Thị Yến Oanh (47 tuổi) và Hồ Tú Phụng (45 tuổi, cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM) để điều tra về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực thẩm".

Hai đối tượng Dương Thị Yến Oanh và Hồ Tú Phụng bị khởi tố và bị bắt tạm giam

Đồng thời, Công an cũng khởi tố bị can đối với Dương Hoàng Hiếu (57 tuổi, ngụ xã Rạch Kiến, tỉnh Tây Ninh) và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, Phòng PC03 phối hợp Công an xã Long Cang (Tây Ninh) vào kiểm tra khu nhà trọ tại ấp 12, xã Long Cang và phát hiện, thu giữ trên 3 tấn bột ngọt, hạt nêm được làm giả theo các nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường.

Bên cạnh đó là hơn 5.000 bao bì in các nhãn hiệu bột ngọt, bột nêm nổi tiếng, máy ép nhiệt và nhiều thiết bị, phương tiện để sản xuất hàng giả. Qua điều tra ban đầu, Oanh và Phụng được xác định chủ mưu vụ việc.

Tại Công an cả 2 khai nhận đã cùng với Hiếu tổ chức sản xuất các mặt hàng bột ngọt, bột nêm giả các thương hiệu nổi tiếng rồi bán lại cho các cửa hàng, tiệm tạp hóa, hộ kinh doanh ở tỉnh Tây Ninh và một số tỉnh, thành phố lân cận để kiếm lời.