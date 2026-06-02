Người đàn ông 41 tuổi bị Công an TP.HCM bắt giữ sau khi thừa nhận dùng đá đập phá hơn 10 tủ đổi pin xe điện VinFast tại nhiều địa bàn, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Ngày 2/6, Công an phường Linh Xuân phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM bắt giữ Nguyễn Công Nam (SN 1985, ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành vi “Huỷ hoại tài sản”.

Nguyễn Công Nam là người có hành vi đập phá làm hư hỏng hơn 10 tủ đổi pin xe điện VinFast tại nhiều địa bàn ở TP.HCM. Trước đó, Phòng PC02 nhận được đơn trình báo của Công ty Cổ phần Phát triển Trạm sạc Toàn Cầu V-GREEN (V-GREEN) có trụ sở tại Tòa nhà Symphony, đường Chu Huy Mân, phường Phúc Lợi, TP.Hà Nội; người đại diện doanh nghiệp là ông Lê Minh Hải.

Tủ đổi pin xe điện VinFast bị phá hoại

Nguyễn Công Nam

Đại diện công ty cho biết, vừa qua đã phát hiện 10 tủ đổi pin xe điện (TĐP) bị phá hoại trên một số tuyến đường tại địa bàn TP.HCM, gây thiệt hại lớn về tài sản. Công ty đề nghị cơ quan Công an điều tra, truy xét đối tượng có hành vi cố ý phá hoại tài sản của doanh nghiệp đang được triển khai phục vụ người dân tại TPHCM. Theo đó, vụ việc cố ý phá hoại hơn 10 TĐP xe điện xảy ra tại các phường, gồm: Sài Gòn, Thủ Đức và Linh Xuân.

Phía công ty cho biết, trong quá trình triển khai hệ thống TĐP phục vụ chuyển đổi xanh, hỗ trợ người dân và góp phần thực hiện chiến lược phát triển hạ tầng xanh, giao thông xanh theo chủ trương của Chính phủ và UBND TPHCM, công ty đã bố trí các TĐP tại các tuyến đường do Sở Xây dựng cấp phép (trên địa bàn 168 phường, xã, đặc khu của TPHCM).

Đối tượng xấu đã đập phá, làm hư hỏng nghiêm trọng màn hình, thiết bị kỹ thuật và kết cấu TĐP. Qua kiểm tra, xác minh ban đầu thì có 3 TĐP đã được thống kê thiệt hại (căn cứ báo giá chính thức từ nhà sản xuất ChargeCore ngày 20/5/2026) là loại TĐP Chargecore 6 slot - Model SwapMax- 8506, tổng giá trị hơn 176 triệu đồng, chi phí khắc phục, sữa chữa cho mỗi tủ hơn 14 triệu đồng.

Hành vi phá hoại nêu trên không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương, tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư và chủ trương chuyển đổi xanh của Thành phố. Đáng lưu ý, có 2 vị trí bị phá hoại đều nằm trên cùng địa bàn phường Sài Gòn, khu vực trung tâm Thành phố, có mật độ dân cư và lưu lượng người qua lại cao, cho thấy hành vi phá hoại có tính chất tái diễn và nghiêm trọng.

Nhận tin, Công an vào cuộc điều tra truy xét. Trong lúc Công an đang ra quân truy tìm thì vào khoảng 13h30 ngày 30/5, đại diện Công ty V- Green đi khảo sát trên địa bàn phường Linh Xuân phát hiện có 3 TĐP thuộc quản lý của công ty bị đập phá, hủy hoại trên đường Phạm Văn Đồng nên đã cấp tốc đến Công an phường Linh Xuân trình báo sự việc.

Công an phường Linh Xuân cùng Phòng PC02 tiến hành truy xét đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 19h ngày 1/6, Công an xác định được nghi can gây án là Nguyễn Công Nam nên bắt giữ.

Tại Công an, Nguyễn Công Nai khai ngày 28/5 tại TĐP trên đường Phạm Văn Đồng (thuộc phường Linh Xuân) đã đập phá TĐP. Nguyễn Công Nam còn khai nhận đã thực hiện hành vi hủy hoại tài sản (cụ thể dùng đá nhặt ở ven đường đập bể màn hình TĐP VinFast) tại khoảng 10 điểm khác trên địa bàn TP.HCM từ cuối tháng 4/2026 đến nay.

Công an khuyến cáo, bất kỳ hành vi nào xâm phạm, hủy hoại tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp, người dân, nhất là các tài sản, thiết bị phục vụ cộng đồng sẽ nhanh chóng bị công an điều tra làm rõ, bắt giữ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

Đồng thời, Công an cũng mong muốn mọi người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, có ý thức cao trong việc bảo vệ, giữ gìn tài sản, khi phát hiện có các hành vi xâm phạm, hủy hoại tài sản lập tức báo ngay cho cơ quan Công an để được tiếp nhận xử lý theo quy định của pháp luật.