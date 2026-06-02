Chủ quán bar Paris Night Club lĩnh 8 năm tù trong vụ án ma túy với 33 bị cáo

Tòa án xác định chủ quán bar Paris Night Club và nhiều quản lý, nhân viên đã tạo điều kiện cho khách sử dụng ma túy nhằm thu lợi bất chính.

Sáng 2-6, TAND Khu vực 10 - tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên án đối với 33 bị cáo trong vụ án "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" xảy ra tại quán bar Paris Night Club (đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy).

Theo bản án, Mạnh Trọng Toản, chủ quán bar Paris Night Club, bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy". Toản lãnh mức án cao nhất trong nhóm bị cáo bị xét xử về tội danh này.

Cùng tội danh trên, các bị cáo Trần Mạnh Anh, Phạm Hoàng Minh, Phan Minh Huy, Lê Văn Hiếu bị tuyên phạt 7 năm tù; Nguyễn Văn Năm 5 năm tù. Các bị cáo Trần Ngọc Vinh, Nguyễn Đình Thức, Nguyễn Ngọc Hiếu, Phan Thanh Hậu, Dương Quốc Việt, Nguyễn Minh Hậu, Võ Chí Trung và Nguyễn Đức Thanh bị tuyên từ 4 năm 3 tháng đến 4 năm 6 tháng tù.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", HĐXX tuyên phạt từ 7 năm đến 8 năm 6 tháng tù. Trong đó, Nguyễn Thanh Lơ, Nguyễn Thành Kiển, Trần Văn Tuấn và Võ Trường Sơn bị tuyên tổng hợp hình phạt từ 8 năm đến 8 năm 6 tháng tù do phạm thêm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Ngoài ra, các bị cáo Nguyễn Duy Khánh, Phạm Ngọc Thắng, Nguyễn Minh Thiện Quý, Nguyễn Trần Ngọc Trân, Trần Quang Huy, Vũ Đức Huy, Trần Văn Vinh, Nguyễn Văn Sanh, Trần Ngọc Trọng, Trần Văn Thư, Tăng Văn Sỹ, Ngô Tiến Minh và Nguyễn Chương Trình cùng bị tuyên phạt 7 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Theo hồ sơ vụ án, tối 1-5-2025, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận (nay là Công an tỉnh Lâm Đồng) đồng loạt kiểm tra quán bar Paris Night Club. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nhóm khách đang sử dụng trái phép chất ma túy tại các bàn VIP, đồng thời thu giữ ma túy và nhiều tang vật liên quan.

Quá trình điều tra, công an xác định chủ quán cùng một số quản lý, nhân viên đã tạo điều kiện cho khách sử dụng ma túy nhằm thu lợi. Nhiều bị can trực tiếp tổ chức cho người khác sử dụng hoặc tàng trữ trái phép chất ma túy ngay tại cơ sở kinh doanh này.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương, tiếp tay cho tệ nạn ma túy, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội.