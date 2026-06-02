Điều tra loạt giao dịch hơn 3,5 tỷ đồng qua website Bong88, tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Hùng SN 1996

Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền giao dịch hơn 3,5 tỷ đồng, tạm giữ hình sự 4 đối tượng liên quan.

Ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá thông qua mạng internet do đối tượng Nguyễn Minh Hùng (SN 1996) thường trú tại thôn Dân Trí, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng cầm đầu, với tổng số tiền giao dịch hơn 3,5 tỷ đồng.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ hình sự 04 đối tượng gồm: Bùi Hữu Minh (SN 1987) thường trú tại thôn Dân Bình, xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng; Võ Trí Hùng (SN 1981) thường trú tại thôn Thiện Hòa, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng; Lê Hoàng Hải (SN 1974) thường trú tại thôn Tiến Phú, xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng và Nguyễn Minh Hùng (SN 1996) thường trú tại thôn Dân Trí, xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tống đạt Quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện tại một số xã, phường thuộc khu vực phía Đông tỉnh xuất hiện nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc và tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá thông qua website Bong88 (Viva88).

Nhận định đây là đường dây lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với phương thức tinh vi, hoạt động khép kín, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã chủ động xác lập kế hoạch để tập trung đấu tranh, triệt phá đường dây trên. Sau thời gian ngắn áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 21/5/2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan về trụ sở để làm việc.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 4/2026, Bùi Hữu Minh liên hệ Nguyễn Minh Hùng để mua tài khoản cá cược bóng đá trên website Bong88 (Viva88). Sau đó, Minh tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản Member rồi giao cho các con bạc khác để hưởng tiền phần trăm chênh lệch.

Ngoài ra, Cơ quan Công an còn xác định Võ Trí Hùng và Lê Hoàng Hải đã sử dụng các tài khoản được cấp qua website Bong88 (Viva88) để cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền từ khoảng đầu tháng 4/2026 đến nay.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch của hoạt động cá độ bóng đá trong đường dây này hơn 3,5 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, không tham gia các hoạt động cá độ bóng đá dưới mọi hình thức; đồng thời tích cực phối hợp cơ quan Công an phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, nhất là trong thời điểm các giải bóng đá lớn, đặc biệt là World Cup 2026 sắp diễn ra.