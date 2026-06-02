Tất cả người dân khi đi hát karaoke chú ý quy định phạt tới 30 triệu đồng từ 15/5

Nghị định 87/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo hiện đã áp dụng.

Nghị định 87/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/03/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo đã có hiệu lực chính thức kể từ ngày 15/05/2026.

Tăng mức phạt tiền lên đến 30 triệu đồng đối với loạt vi phạm lĩnh vực karaoke

Theo quy định tại khoản 6 Điều 21 Nghị định 87/2026/NĐ-CP, cơ quan chức năng sẽ áp dụng mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong những sai phạm sau đây:

Về an toàn và an ninh: Đặt chốt cửa bên trong các phòng khiêu vũ hoặc phòng hát karaoke; tự ý bố trí các thiết bị báo động ngoại trừ hệ thống phòng cháy chữa cháy tự động theo quy định.

Về nội dung và giấy phép: Để hiển thị các hình ảnh không phù hợp với lời bài hát hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, văn hóa và đạo đức của dân tộc trên màn hình; không thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh khi có sự thay đổi về chủ sở hữu hoặc số lượng phòng hát.

Về thời gian hoạt động: Vận hành dịch vụ vũ trường sai khung giờ cho phép hàng ngày.

Lưu ý quan trọng về đối tượng xử phạt: Khung phạt tiền nêu trên là mức áp dụng đối với cá nhân vi phạm. Trong trường hợp chủ thể vi phạm là các tổ chức, doanh nghiệp, mức xử phạt sẽ tăng gấp đôi, dao động từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Khung trách nhiệm toàn diện dành cho chủ cơ sở kinh doanh karaoke

Bên cạnh các chế tài xử phạt mới, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể trong lĩnh vực này vẫn phải nghiêm túc duy trì các nghĩa vụ cố định được quy định tại Điều 6 và Điều 7 Nghị định 54/2019/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung qua các Nghị định số 144/2020/NĐ-CP và Nghị định số 148/2024/NĐ-CP). Các trách nhiệm cốt lõi bao gồm:

An toàn kỹ thuật và PCCC: Đảm bảo hệ thống cách âm đạt tiêu chuẩn, không để âm thanh rò rỉ ra ngoài vượt quá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn. Đồng thời, cơ sở phải tuân thủ nghiêm ngặt Quy chuẩn QCVN 06:2022/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình (cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung kèm theo), đảm bảo tuyệt đối khả năng chịu lực và phòng chống cháy nổ.

Quản lý nhân sự và hoạt động nội bộ: Thực hiện đúng luật lao động, cấp đầy đủ trang phục và bảng tên cho nhân viên. Các hoạt động liên quan đến kinh doanh rượu, phòng chống tác hại thuốc lá, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và bản quyền tác giả phải được thực hiện theo đúng quy định pháp luật chuyên ngành. Nếu có tổ chức biểu diễn nghệ thuật, chủ cơ sở phải tuân thủ Nghị định 144/2020/NĐ-CP.

Giờ giấc hoạt động: Các quán karaoke tuyệt đối không được phép mở cửa đón khách hoặc hoạt động trong khoảng thời gian từ 0 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau.