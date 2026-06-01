Chính phủ đã có Nghị định tăng mức phạt cho hành vi đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke. Theo đó, hành vi đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke sẽ bị phạt 30 triệu đồng.

Ngày 27.3.2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.

Cụ thể, tại khoản 6 Điều 21 Nghị định 87/2026/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

Đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke, phòng vũ trường;

Đặt thiết bị báo động, trừ các hệ thống, thiết bị báo cháy tự động tại địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;

Không bảo đảm hình ảnh phù hợp với lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) hoặc với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam trong phòng hát karaoke;

Không điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trong trường hợp thay đổi về số lượng phòng hoặc chủ sở hữu;

Kinh doanh dịch vụ vũ trường trong khoảng thời gian không được kinh doanh mỗi ngày theo quy định.

Như vậy, Nghị định 87/2026/NĐ-CP đã chính thức nâng mức phạt đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke lên tối đa 30 triệu đồng.

* Lưu ý: Quy định trên là mức phạt áp dụng với cá nhân, trường hợp tổ chức vi phạm sẽ bị phạt gấp 2 lần mức phạt với cá nhân.

Trách nhiệm khi kinh doanh dịch vụ karaoke

Căn cứ Điều 6, 7 Nghị định 54/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi điểm d khoản 2 Điều 31 Nghị định 144/2020/NĐ-CP, khoản 3 Điều 1 Nghị định 148/2024/NĐ-CP), doanh nghiệp, hộ kinh doanh karaoke có các trách nhiệm như sau:

Chấp hành pháp luật lao động với người lao động theo quy định của pháp luật; cung cấp trang phục, biển tên cho người lao động;

Bảo đảm đủ điều kiện cách âm và âm thanh thoát ra ngoài phòng hát hoặc phòng vũ trường phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn;

Bảo đảm tuân thủ các quy định của QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình ban hành kèm theo Thông tư 06/2022/TT-BXD, sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình ban hành kèm theo Thông tư 09/2023/TT-BXD; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định có liên quan đến an toàn cháy, an toàn chịu lực cho nhà và công trình và phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke;

Tuân thủ quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh rượu;

Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá;

Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm; bản quyền tác giả; hợp đồng lao động; an toàn lao động; bảo hiểm; phòng, chống tệ nạn xã hội và các quy định của pháp luật khác có liên quan;

Trường hợp tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật thực hiện theo quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP;

Bảo đảm hình ảnh phù hợp lời bài hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương tự) và văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam;

Không được hoạt động từ 0 giờ sáng đến 8 giờ sáng.