Doanh nghiệp do Trung Quốc sở hữu đông nhân viên nhất Việt Nam: Thuê gần 170.000 người, mở hơn 20 nhà máy sản xuất duy nhất 1 mặt hàng

Số nhân viên tại Việt Nam chiếm tới 91% tổng số nhân sự toàn cầu của Huali.

Giày dép từ lâu đã là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, đồng thời là ngành kinh tế mũi nhọn trong việc thu hút và giải quyết việc làm cho hàng triệu lao động. Tận dụng lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào và tay nghề cao này, nhiều tập đoàn quốc tế đã chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất chiến lược.

Trong số đó, Huali Industrial Group đã vươn lên trở thành doanh nghiệp có số lượng nhân viên lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.

Người sáng lập tập đoàn là ông Trương Thông Uyên (Zhang Congyuan), một doanh nhân gốc Đài Loan (Trung Quốc) từng đứng đầu danh sách giàu nhất vùng lãnh thổ này vào năm 2022. Tuy nhiên, doanh nghiệp lại đặt trụ sở chính tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và niêm yết cổ phiếu trực tiếp trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến.

Các khách hàng chính của Huali

Hoạt động cốt lõi của Huali Group là gia công sản phẩm cho các thương hiệu thể thao lớn trên thế giới như Nike, Converse, Vans và Puma.

Trong khi bộ phận quản lý trung tâm đặt tại Trung Quốc, phần lớn năng lực sản xuất thực tế của tập đoàn lại nằm ở nước ngoài. Hiện tại, năng lực sản xuất tại nước ngoài đang chiếm tỷ trọng áp đảo với 98,75% tổng công suất toàn tập đoàn, trong đó Việt Nam chính là cứ điểm lớn nhất.

Mạng lưới hơn 20 nhà máy và tỷ trọng nhân sự áp đảo

Tại Việt Nam, doanh nghiệp đang vận hành hơn 20 công ty con và nhà máy thành viên, phân bổ chủ yếu ở khu vực phía Bắc và miền Trung. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa được lựa chọn làm địa bàn trọng điểm khi tập trung tới 15 nhà máy, còn lại phân bố ở Hải Phòng, Ninh Bình và Nghệ An.

Theo báo cáo ESG 2025, lực lượng lao động của tập đoàn tại Việt Nam liên tục duy trì ở mức cao và đạt hơn 169.000 người vào cuối năm 2025. Con số khổng lồ này hiện chiếm tới 91,31% tổng số nhân sự trên toàn cầu của toàn tập đoàn Huali. Để so sánh, hệ thống nhà máy tại Indonesia chỉ sử dụng gần 6% nhân lực và các cơ sở tại thị trường Trung Quốc đại lục chiếm chưa đầy 3% lượng lao động.

Dù chưa có thống kê đầy đủ nhưng có thể nói với số lượng nhân sự trên thì Huali Group là tập đoàn có đông nhân viên nhất Việt Nam hiện tại. Những doanh nghiệp khác từng công bố số lượng nhân viên nhiều nhất cũng mới chỉ ở mức quanh 100.000 người như một doanh nghiệp giày dép lớn khác là Pou Chen Group cũng chỉ có 100.200 người vào cuối năm 2024.

Các nhà máy của Huali tại Việt Nam đều mang những tên gọi khác nhau như Roll Sport, Alena, Aurora… do vậy khá khó nhận biết đây là những doanh nghiệp thuộc cùng một tập đoàn.

Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2025 của Huali Group ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 3,45 tỷ USD (tương đương 25 tỷ Nhân dân tệ), tăng trưởng 4% so với năm trước nhờ sản lượng tiêu thụ đạt 227 triệu đôi giày.

Dù doanh thu giữ nhịp tăng trưởng, lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông lại chịu áp lực trong ngắn hạn khi giảm 16,50%, đạt 443 triệu USD (tương đương 3,21 tỷ Nhân dân tệ). Nguyên nhân chủ yếu do các đơn hàng bị phân mảnh và chi phí vận hành các nhà máy mới đang trong giai đoạn đầu tăng công suất.

Điểm sáng của doanh nghiệp là việc đẩy mạnh đa dạng hóa danh mục đối tác, trong đó thương hiệu New Balance đã chính thức bước vào nhóm 5 khách hàng lớn nhất của tập đoàn.