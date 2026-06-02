Phát hiện "vị khách lạ" thuộc Sách đỏ đi lang thang trong vườn, người dân lập tức trình báo công an

Ngày 1/6, Công an xã Bom Bo (Công an tỉnh Đồng Nai) vừa bàn giao cho cơ quan chức năng một cá thể vượn đen má trắng thuộc loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm để chăm sóc, bảo tồn và tái thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 30/5, Công an xã Bom Bo tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện một cá thể linh trưởng xuất hiện trong khu vực vườn rẫy thuộc thôn 9 Bom Bo, xã Bom Bo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã nhanh chóng phân công lực lượng phối hợp Ban quản lý thôn và người dân đến hiện trường xác minh, đồng thời chủ động trao đổi với Phòng Kinh tế xã và Đội Kiểm lâm cơ động khu vực Bù Đăng để phối hợp xử lý.

Cá thể vượn đen má trắng được người dân phát hiện tại khu vực rẫy cà phê.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định đây là cá thể vượn đen má trắng (tên khoa học Nomascus leucogenys), nặng khoảng 6kg, đang trong tình trạng sức khỏe yếu. Vượn đen má trắng là loài động vật rừng đặc biệt nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IB; đồng thời được ghi nhận trong Sách đỏ Việt Nam, thuộc đối tượng được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt theo quy định của pháp luật.

Công an xã Bom Bo đã liên hệ và bàn giao cá thể vượn đen má trắng này cho Trung tâm Tuyên truyền, Du lịch và Cứu hộ, Bảo tồn thuộc Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập để tiếp tục chăm sóc, phục hồi sức khỏe và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Theo quy định của pháp luật, các hành vi săn bắt, giết, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc động vật rừng thuộc Nhóm IB có thể bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi phát hiện động vật hoang dã, đặc biệt là các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm xuất hiện trong khu dân cư hoặc khu vực sản xuất, không tự ý săn bắt, nuôi nhốt, mua bán hoặc tác động làm ảnh hưởng đến sức khỏe của động vật. Hãy kịp thời thông báo cho lực lượng Công an, Kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương để có biện pháp bảo vệ, cứu hộ theo quy định của pháp luật.