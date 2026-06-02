Bắt giữ "kiều nữ" La Thị Ngọc Ánh sinh năm 2002 cùng đồng bọn

Theo thông tin từ Cổng thông tin Thành phố Đà Nẵng, thực hiện Kế hoạch Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố, rạng sáng 01/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với Công an các phường An Hải và Ngũ Hành Sơn đồng loạt triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, trong đó có các đối tượng người nước ngoài.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện La Thị Ngọc Ánh (SN 2002, trú tỉnh Đắk Lắk, tạm trú tại phường Ngũ Hành Sơn) có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy cho người nước ngoài, chủ yếu là khách du lịch nước ngoài. Đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để liên lạc, giao dịch kín nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

Các đối tượng cùng tang vật.

Khoảng 04 giờ sáng ngày 01/6, lực lượng Công an đã tổ chức các mũi công tác tiến hành bắt quả tang La Thị Ngọc Ánh tại một khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải khi đang chuẩn bị giao ma túy cho khách. Tang vật thu giữ trên người Ánh gồm 1 gói "nước vui" và 1 gói ketamine. Cùng thời điểm, lực lượng Công an phát hiện Man J.X (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, thu giữ 3 gói "nước vui", 3 gói ketamine, 2 gói ma túy đá, 20 viên hồng phiến, 1 cân tiểu ly cùng nhiều tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Xu M.C. (SN 2003) và Y.X. (SN 1994), cùng quốc tịch Trung Quốc, để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Khám xét nơi ở của Yu Xun tại một khách sạn trên địa bàn phường An Hải, lực lượng chức năng thu giữ thêm 01 gói ma túy đá, 01 bộ sử dụng ma túy đá. Tiếp tục khám xét căn hộ do La Thị Ngọc Ánh thuê tại phường Ngũ Hành Sơn, lực lượng Công an bắt quả tang Phạm Thị Xuân Nhớ (SN 1987, trú tỉnh Gia Lai) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy Tang vật thu giữ gồm 12 gói ma túy nước vui; 29 viên thuốc lắc; 97 viên hồng phiến; 03 gói ni-lon ma túy chứa chất bột màu trắng (nghi ma túy ketamine); 09 gói ni long chứa tinh thể rắn màu trắng (nghi ma túy đá); 15 nỏ thủy tinh và các tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra.

Qua đấu tranh, Phạm Thị Xuân Nhớ khai nhận sống cùng Ánh khoảng một tháng qua và được thuê giao ma túy cho khách với tiền công 500.000 đồng mỗi lần. Đáng chú ý, Nhớ từng có 2 tiền án liên quan đến tội phạm về ma túy và mới chấp hành xong án phạt tù năm 2025.

Kết quả xét nghiệm cho thấy La Thị Ngọc Ánh, Man J.X, X.M Chen, Y.X đều dương tính với chất ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Đà Nẵng tiến hành ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với La Thị Ngọc Ánh, Man J.X, X.M Chen, Y.X về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và La Thị Ngọc Ánh, Phạm Thị Xuân Nhớ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đây là chiến công đầu tiên của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng ngay sau khi triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.