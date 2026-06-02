VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa đạt cột mốc chưa từng có: Xuất xưởng chiếc xe điện thứ 10.000 tại thị trường ô tô lớn thứ 3 thế giới

Đây là thành tựu lớn với hãng xe điện VinFast nói riêng tại thị trường quốc tế, đồng thời cũng là cột mốc đáng nhớ của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.

VinFast Ấn Độ vừa ghi nhận một cột mốc đáng chú ý khi xuất xưởng chiếc xe thứ 10.000 từ nhà máy tại Thoothukudi, bang Tamil Nadu. Thành tựu này đạt được chưa đầy một năm sau khi cơ sở sản xuất đầu tiên của hãng bên ngoài Việt Nam chính thức đi vào hoạt động.

Nhà máy VinFast tại Tamil Nadu được xem là một trong những mắt xích quan trọng trong chiến lược mở rộng toàn cầu của hãng xe điện Việt Nam. Cơ sở này được xây dựng trên diện tích khoảng 400 mẫu Anh, bao gồm xưởng thân xe, xưởng sơn, xưởng lắp ráp, trung tâm kiểm soát chất lượng và trung tâm hậu cần.

Hiện nhà máy có công suất thiết kế khoảng 50.000 xe mỗi năm và có thể mở rộng lên tới 150.000 xe trong các giai đoạn tiếp theo. VinFast cho biết cơ sở sản xuất này không chỉ phục vụ thị trường nội địa Ấn Độ mà còn hướng tới vai trò trung tâm sản xuất cho các thị trường xuất khẩu trong khu vực, đồng thời từng bước nâng tỷ lệ nội địa hóa linh kiện.

Mở màn ở thị trường Ấn Độ với 2 mẫu xe VF6 và VF7, VinFast đang ngày càng khẳng định được vị thế là nhà sản xuất ô tô lớn ở thị trường tỷ dân.

VinFast chính thức gia nhập thị trường Ấn Độ từ năm 2025 với hai mẫu SUV điện VF 6 và VF 7. Bước sang năm 2026, hãng tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm khi giới thiệu thêm mẫu MPV điện VF 7 và dự kiến sẽ bổ sung VF 8 thế hệ mới trong thời gian tới.

Song song với việc mở rộng sản phẩm, VinFast cũng đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối tại các đô thị trọng điểm như Delhi NCR, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Hyderabad và Pune. Đây đều là những trung tâm kinh tế lớn, đồng thời là các thị trường xe điện phát triển nhanh tại Ấn Độ.

Theo đánh giá của hãng, việc mở rộng mạng lưới showroom và đại lý đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển tại quốc gia Nam Á này. Người tiêu dùng Ấn Độ có xu hướng ưu tiên trải nghiệm trực tiếp trước khi quyết định mua xe, đồng thời đặc biệt quan tâm đến chất lượng dịch vụ hậu mãi và khả năng hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng.

Lễ khai trương showroom VinFast lớn nhất tại Ấn Độ.

Những nỗ lực mở rộng sản xuất và phân phối đã nhanh chóng mang lại kết quả tích cực. Trong quý I/2026, VinFast bán được 1.584 xe điện tại Ấn Độ, qua đó lọt nhóm bốn thương hiệu xe điện có doanh số cao nhất thị trường. Đây cũng là thương hiệu nước ngoài có doanh số xe điện tốt nhất tại Ấn Độ, chỉ đứng sau liên doanh JSW MG.

Đặc biệt, tháng 4/2026 đánh dấu bước tiến lớn khi VinFast bàn giao 1.231 xe điện, lần đầu tiên vượt mốc 1.000 xe trong một tháng tại thị trường hơn 1,4 tỷ dân. Kết quả này giúp hãng vươn lên vị trí thứ tư trong số 17 nhà sản xuất xe điện đang hoạt động tại Ấn Độ.

Nếu chỉ tính các thương hiệu nước ngoài, VinFast hiện đứng thứ hai trên thị trường xe điện Ấn Độ và chiếm khoảng 5% thị phần trong tháng 4 vừa qua.

Bên cạnh hoạt động sản xuất và kinh doanh xe điện, VinFast cũng đang tập trung xây dựng hệ sinh thái xe điện toàn diện tại Ấn Độ. Chiến lược này bao gồm phát triển hạ tầng sạc, mở rộng dịch vụ hậu mãi và triển khai các giải pháp tài chính nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận xe điện dễ dàng hơn.