Chân dung ông Phạm Nhật Quân Anh, tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast

Ngày 25/5, VinFast công bố Hội đồng Quản trị đã bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh - con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast Auto Ltd., thay thế bà Lê Thị Thu Thủy kể từ ngày 23/5/2026.

Theo VinFast, quyết định này được đưa ra nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới của hãng xe điện Việt Nam. Việc thay đổi nhân sự cấp cao cũng được kỳ vọng tạo nền tảng cho chiến lược tăng trưởng dài hạn trong tương lai.

Hiện ông Phạm Nhật Quân Anh đồng thời giữ vai trò Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng Giám đốc Thường trực tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast. Ông được đánh giá là một trong những nhân sự đã gắn bó sâu với quá trình phát triển của VinFast từ giai đoạn đầu xây dựng nền tảng tại thị trường nội địa cho tới quá trình mở rộng hiện diện ra quốc tế.

Ông Phạm Nhật Quân Anh

Sinh năm 1991, ông Phạm Nhật Quân Anh tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Kinh doanh tại Singapore Management University. Trước khi gia nhập VinFast, ông từng đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc và Phó Giám đốc Điều hành tại Vinpearl trong giai đoạn 2017 - 2019.

Đây được xem là quãng thời gian giúp ông tích lũy kinh nghiệm về quản trị vận hành, phát triển hệ thống và hoạch định chiến lược trong môi trường doanh nghiệp quy mô lớn.

Kể từ khi gia nhập VinFast vào tháng 2/2019, ông Phạm Nhật Quân Anh đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng ở tất cả các lĩnh vực từ Phát triển xe, Sản xuất tới Kinh doanh, Hậu mãi, bao gồm Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh - Marketing - Hậu mãi Toàn cầu, Giám đốc Khối Kế hoạch, Điều phối và Kiểm soát Chất lượng, trước khi đảm nhận các vị trí hiện tại.

Với kinh nghiệm quản trị đa lĩnh vực và tư duy vận hành chiến lược, ông đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của VinFast từ giai đoạn xây dựng nền tảng tại thị trường nội địa đến hành trình mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế.

Trong thông báo phát đi ngày 25/5, ông Phạm Nhật Quân Anh cho biết ông vinh dự khi đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast trong giai đoạn mới.

“Tôi rất vinh dự đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Quản trị VinFast. Trong những năm qua, VinFast đã thành công xây dựng nền tảng phát triển vững chắc, và chúng tôi sẽ tiếp tục kiên định với các ưu tiên chiến lược dài hạn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực vận hành toàn cầu cũng như trải nghiệm khách hàng. Tôi mong muốn đồng hành cùng ban lãnh đạo để đưa VinFast bước sang giai đoạn phát triển mới”, ông chia sẻ.

Trong khi đó, bà Lê Thị Thu Thủy sẽ thôi tham gia Hội đồng Quản trị VinFast để tập trung cho các mục tiêu quan trọng của Vingroup, nơi bà hiện giữ vị trí Phó Chủ tịch.

Việc chuyển giao vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị diễn ra trong bối cảnh VinFast đang tiếp tục mở rộng hoạt động tại nhiều thị trường quốc tế, đặc biệt ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Với kinh nghiệm quản trị đa lĩnh vực cùng quá trình gắn bó từ những ngày đầu, ông Phạm Nhật Quân Anh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn phát triển tiếp theo của hãng xe điện Việt Nam.

Về đời tư, gia đình ông Phạm Nhật Quân Anh khá kín tiếng trước truyền thông. Theo báo cáo quản trị năm 2020 của Vingroup, ông Phạm Nhật Quân Anh đã kết hôn với bà Bùi Lan Anh.