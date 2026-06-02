Lạng Sơn: Khởi tố 3 người chiếm đoạt hàng tỷ đồng tiền công đức ở đền Kỳ Cùng

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, Trưởng Bộ phận thường trực đền Kỳ Cùng chỉ đạo kế toán, nhân viên cấu kết, bớt xén hàng tỷ đồng tiền công đức để chia nhau tiêu xài.

Ngày 2/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Ba người bị khởi tố gồm: Phạm Tuyết Lê (sinh năm 1962, Trưởng Bộ phận thường trực di tích đền Kỳ Cùng); Vũ Thị Chuyền (sinh năm 1969, nhân viên hợp đồng tại đền) và Kiều Thị Thúy Hường (sinh năm 1968, kế toán UBND phường Đông Kinh kiêm kế toán của đền). Cả ba cùng trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn.

Các đối tượng Phạm Tuyết Lê (trên), Vũ Thị Chuyền (trái) và Kiều Thị Thúy Hường (phải) tại Cơ quan Công an. (Ảnh Công an Lạng Sơn).

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một số đối tượng thuộc Bộ phận thường trực tại đền Kỳ Cùng có hành vi chiếm đoạt số tiền công đức với số lượng lớn, gây bức xúc trong dư luận nhân dân và ảnh hưởng đến tính tôn nghiêm của nơi thờ tự.

Xác định đây là vụ việc nhạy cảm liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì, phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra và các đơn vị chức năng vào cuộc đấu tranh, làm rõ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ cuối năm 2022, với vai trò là Trưởng Bộ phận thường trực di tích đền Kỳ Cùng, Phạm Tuyết Lê lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chỉ đạo Vũ Thị Chuyền và Kiều Thị Thúy Hường gian lận trong quá trình kiểm đếm tiền công đức định kỳ (ít nhất mỗi tháng 1 lần).

Lực lượng công an khám xét, thu thập tài liệu, tiền mặt phục vụ công tác điều tra. (Ảnh Công an Lạng Sơn).

Cụ thể, các đối tượng cố tình giữ lại một phần tiền mặt, không đưa vào số liệu kiểm ngân công khai. Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng cấu kết giữ lại hàng tỷ đồng tiền công đức để chia nhau ăn xài cá nhân và thực hiện các khoản chi trái quy định.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị điện tử liên quan cùng số tiền mặt trên 500 triệu đồng để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tập trung thu hồi triệt để số tiền các đối tượng đã trục lợi bất chính.