Phát hiện loạt giao dịch rút tiền mặt bất thường: Xử phạt một hộ kinh doanh 137,5 triệu đồng

Cơ quan công an lưu ý, cá nhân kinh doanh tuyệt đối không sử dụng máy POS để thực hiện hành vi quẹt thẻ lấy tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng hoặc tạo lập giao dịch giả nhằm thu phí trái phép

Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh L.H (trú phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) với số tiền 137,5 triệu đồng; đồng thời buộc nộp vào ngân sách Nhà nước toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp từ hành vi thực hiện giao dịch thanh toán khống tại đơn vị chấp nhận thẻ nhưng không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.

Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định hộ kinh doanh này đã sử dụng máy POS (thiết bị chấp nhận thanh toán bằng thẻ ngân hàng hoặc mã QR) để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ nhằm hợp thức hóa dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và thu phí dịch vụ trái quy định của pháp luật.

Hành vi trên vi phạm quy định tại Điều 28 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, nay được quy định tại Nghị định số 340/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh tuyệt đối không sử dụng máy POS để thực hiện hành vi quẹt thẻ lấy tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng hoặc tạo lập giao dịch giả nhằm thu phí trái phép. Đồng thời, người dân không nên giao thẻ tín dụng cá nhân cho các cơ sở kinh doanh thực hiện các giao dịch quẹt thẻ nhận tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ khi không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.

Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong hoạt động thanh toán, sử dụng đúng mục đích các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần bảo đảm an toàn, minh bạch trong hoạt động tài chính, ngân hàng và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Công an Đà Nẵng﻿