Cháy lớn ở xưởng mút xốp TPHCM

Chiều 2/6, một vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng sản xuất mút xốp nằm trên đường Hương lộ 2, phường Bình Trị Đông, TPHCM. Cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực khiến nhiều người dân phải sơ tán để đảm bảo an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại xưởng sản xuất mút xốp T.P. Do bên trong xưởng chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy cùng lượng lớn mút xốp thành phẩm nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ khu nhà xưởng rộng hàng trăm mét vuông nằm xen cài trong khu dân cư.

Khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét. Ảnh: Huy Chương.

Phát hiện xưởng bị hỏa hoạn, công nhân đang làm việc tại đây đã sử dụng bình chữa cháy cầm tay để dập lửa nhưng bất thành. Khói đen dày đặc cùng sức nóng lớn khiến mọi nỗ lực tiếp cận hiện trường khó khăn. Chỉ trong thời gian ngắn, cột khói đen đã bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa..

Lo ngại ngọn lửa lan sang các công trình lân cận và ảnh hưởng đến sức khỏe do khói độc, nhiều hộ dân sống gần khu vực đã chủ động sơ tán.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), công an TPHCM đã điều động lực lượng của các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9, 13, 20 cùng Đội 3 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC đến hiện trường. Hơn 10 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động để khống chế đám cháy.

Tại hiện trường, nhiều cảnh sát PCCC trang bị mặt nạ chống độc và thiết bị chuyên dụng tiến sâu vào khu vực cháy để tìm kiếm người mắc kẹt. Các mũi chữa cháy đồng thời triển khai nhiều lăng vòi phun nước từ các hướng nhằm ngăn chặn ngọn lửa cháy lan sang khu dân cư xung quanh.

Sau hơn một giờ nỗ lực chữa cháy, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Công tác tìm kiếm, rà soát hiện trường tiếp tục được triển khai để bảo đảm không còn người mắc kẹt bên trong.

Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, thống kê và làm rõ.