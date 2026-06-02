TPHCM: Vận động người dân không cho tiền người xin ăn

Gần đây vẫn còn xảy ra tình trạng trẻ em, người lang thang xin ăn tại TPHCM, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các địa phương, đơn vị về việc tăng cường công tác quản lý người lang thang xin ăn và các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn.

Giao Công an xử lý nghiêm đối tượng chăn dắt ăn xin

Theo UBND TPHCM, trong thời gian qua, các cấp, các ngành của thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai thực hiện công tác trợ giúp xã hội và quản lý người lang thang xin ăn, các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn.

Tuy nhiên, gần đây vẫn còn xảy ra tình trạng trẻ em, người lang thang xin ăn, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và nguy cơ phát sinh các tệ nạn xã hội và an ninh trật tự, an toàn xã hội của TPHCM.

TPHCM tăng cường công tác quản lý người lang thang xin ăn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Để khắc phục, Chủ tịch UBND TPHCM giao Công an thành phố chỉ đạo Công an các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi chăn dắt, xúi giục, lôi kéo trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi đi xin ăn nhằm trục lợi.

Công an TPHCM hướng dẫn Công an các địa phương tăng cường công tác xử lý, lập hồ sơ và quản lý người lang thang xin ăn, các đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác trên địa bàn.

Trong khi đó, Sở Du lịch phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu hướng dẫn các khu, điểm du lịch, các điểm tổ chức lễ hội nghiêm cấm và xử lý kịp thời tình trạng lang thang xin ăn, đeo bám chèo kéo khách du lịch tại nơi công cộng.

Không cho tiền trực tiếp

Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND các xã, phường, đặc khu tăng cường rà soát, thống kê, quản lý chặt chẽ, không để tình trạng người lang thang xin ăn phát sinh trên địa bàn. Tổ chức quản lý, lập hồ sơ đưa đối tượng vào cơ sở trợ giúp xã hội đúng quy định.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tập trung công tác vay vốn, dạy nghề, giải quyết việc làm giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Tăng cường vận động cơ sở kinh doanh ăn uống, vui chơi giải trí, các điểm du lịch, cơ sở tôn giáo cam kết không để đối tượng lang thang xin ăn hoặc giả dạng bán hàng rong, đánh giày, bán vé số để lang thang xin ăn, đeo bám, chèo kéo khách du lịch trong khuôn viên, địa bàn, đơn vị kinh doanh, quản lý.

Đồng thời tuyên truyền vận động trực tiếp người lang thang xin ăn để họ tự nguyện trở về gia đình, học nghề hoặc tìm kiếm công việc phù hợp với bản thân, ổn định cuộc sống.

Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, vận động người dân không cho tiền, hiện vật trực tiếp các đối tượng xin ăn trên đường phố.

Cạnh đó, vận động người dân có lòng hảo tâm nên gửi tiền hoặc hiện vật đến quỹ từ thiện của các tổ chức, đơn vị có chức năng làm công tác từ thiện - xã hội để hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội.