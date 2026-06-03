Bắt công nhân xây dựng Quàng Văn Bảo SN 1999

Công an phường Lê Hồ đang phối hợp với Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Ngày 2/6/2026, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Công an phường Lê Hồ vừa kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, địa bàn, Công an phường Lê Hồ kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Quàng Văn Bảo (sinh năm 1999, trú tại Bản Phé, xã Chiềng La, tỉnh Sơn La) là công nhân xây dựng đang ở tại 1 khu lán trại thuộc địa bàn Tổ dân phố 1 Lạc Nhuế, phường Lê Hồ bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng Xèo Văn Thiết (sinh năm 2003, trú tại Bản Huồi Lau, xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An); Cà Văn Ánh (sinh năm 1996; Cà Văn Dương, sinh năm 2003), cùng trú tại Bản Chiềng Pấc, xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Tang vật thu giữ gồm 130 gói hê rô in.

Các đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an Ninh Bình

Mở rộng điều tra, Quàng Văn Bảo khai mua số ma túy trên của Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1986, trú tại phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình) để bán kiếm lời. Tiến hành các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Trung Kiên, Cơ quan Công an thu giữ 81 gói ma túy hê rô in.

Hiện, Công an phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với Phòng Cảnh sát ma túy Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.