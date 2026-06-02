Quyết định khởi tố ông chủ shop giày dép Mai Xuân Chiến

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) ngày 2/6 cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Xuân Chiến (sinh năm 2001, trú tại xóm 4, xã Khánh Nhạc, tỉnh Ninh Bình) về tội xâm phạm sở hữu quyền công nghiệp

Theo cơ quan CSĐT, vụ án kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam xảy ra tại cửa hàng kinh doanh giày thể thao “Bull Sneaker”, có địa chỉ tại Tổ dân phố Văn Lâm, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra thu giữ hàng hóa là giày, dép có trị giá hơn 3,1 tỷ đồng.

Đối tượng Mai Xuân Chiến - Ảnh: Công an Ninh Bình

Đây là kết quả của việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc triển khai thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh khuyến cáo doanh nghiệp và hộ kinh doanh tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật. Hành vi kinh doanh hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu không chỉ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu nhãn hiệu, còn ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh, trật tự quản lý kinh tế trên địa bàn.

Việc bắt giữ, xử lý hình sự các đối tượng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp là lời cảnh báo đối với các cá nhân, tổ chức vì lợi nhuận mà cố tình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh hàng hóa.