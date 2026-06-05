Nghe tiếng động lạ dưới gầm giường lúc 1h sáng, anh Hứa Phú kiểm tra thì phát hiện một con trăn lớn đang cuộn tròn bên dưới và cùng mọi người xua đuổi nó trở lại rừng an toàn.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người đàn ông giật bắn mình khi phát hiện "vị khách lạ" đang nằm trong gầm giường khiến nhiều người chú ý.

Theo nội dung đoạn clip, sau khi nghi ngờ có vật lạ bên dưới gầm giường, người đàn ông đã dùng đèn pin soi kiểm tra. Tuy nhiên, ngay khi ánh sáng chiếu vào bên trong, anh không khỏi giật mình khi phát hiện một con trăn kích thước khá lớn đang cuộn tròn dưới gầm.

Nghe tiếng động lạ lúc 1h sáng, người đàn ông giật bắn mình phát hiện thứ đang cuộn tròn dưới gầm giường: Diễn biến khiến nhiều người nổi da gà

Phát hiện bị lộ, con trăn nhanh chóng di chuyển ra khỏi nơi ẩn nấp và trườn về phía khu vực tủ quần áo trong phòng. Tình huống bất ngờ khiến chủ nhà không khỏi hoảng hốt. Ngay sau đó, người này bật toàn bộ đèn trong phòng và tìm cách xử lý để đảm bảo an toàn.

Theo người đăng tải đoạn clip, sau khi khống chế được tình hình, chủ nhà đã đưa con trăn ra khỏi khu dân cư và thả trở lại môi trường tự nhiên.

Đoạn video sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng với hàng chục nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc khi con vật có kích thước lớn như vậy lại có thể âm thầm chui vào nhà mà gia chủ không hề hay biết. "Tôi xem mà nổi da gà, không tưởng tượng nổi cảnh đang ngủ mà dưới gầm giường có con trăn lớn như vậy", một tài khoản bình luận.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng đánh giá cao cách xử lý của chủ nhà khi không làm hại con vật mà tìm cách đưa trở lại tự nhiên. Một số cư dân mạng cho rằng tại những khu vực gần đồi núi, ao hồ hoặc nhiều cây cối, người dân nên thường xuyên kiểm tra các góc khuất trong nhà để tránh trường hợp rắn, trăn hoặc các loài động vật hoang dã tìm nơi trú ẩn.

Liên quan đến sự việc nói trên, trao đổi với Vietnamnet, anh Hứa Phú cho biết sự việc xảy ra vào lúc 1h ngày 4/6 vừa qua, ngay tại nhà ở của cơ quan anh tại tỉnh Khánh Hòa. “Khoảng 1h sáng, khi mấy anh em đi gác về thì thấy có tiếng động lạ ở gầm giường. Chúng tôi kiểm tra thì phát hiện ra một con trăn lớn đang cuộn tròn ở đó. Thì ra, lúc mấy anh em bật điện, con trăn giật mình quậy vào thành giường nên phát ra âm thanh ấy”, anh Phú kể.

Khoảnh khắc phát hiện con trăn cuộn tròn dưới gầm giường, anh Phú có chút giật mình. Tuy nhiên, anh cùng mọi người đã được huấn luyện phân biệt các loại rắn độc hoặc không độc phòng trường hợp rắn cắn nên sớm lấy lại bình tĩnh.

Ngay sau đó, anh Phú cùng một số người trong khu vực đã tìm cách xua đuổi con trăn ra khỏi phòng và khuôn viên nơi ở. Do khu vực này nằm gần rừng nên sau khi rời khỏi khuôn viên, con trăn đã bò lên cây rồi quay trở lại rừng.