Lộ diện tiến độ siêu sân vận động lớn thứ 2 Việt Nam tại Hưng Yên: Hạ tầng vượt chuẩn FIFA, sở hữu công nghệ chưa từng có tại Việt Nam
Hàng loạt thông tin và hình ảnh mới nhất vừa được nhà thầu Coteccons cập nhật tại công trường sân vận động PVF (Văn Giang, Hưng Yên).
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Được khởi công vào ngày 19/10/2025 tại xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, dự án sân vận động PVF do Bộ Công an làm chủ đầu tư sở hữu quy mô sức chứa lên tới 60.000 chỗ ngồi (gấp 1,5 lần sân Mỹ Đình).
Khi hoàn thành vào tháng 3/2027, siêu công trình nằm trong quần thể dịch vụ 92ha này sẽ là sân vận động lớn thứ hai Việt Nam, chỉ đứng sau cấu trúc "khổng lồ" Hùng Vương (135.000 chỗ) tại Hà Nội.
Dự án sau khi hoàn thành sẽ tích hợp đầy đủ khu chức năng chuẩn quốc tế bao gồm các khu chức năng phục vụ kỹ thuật, truyền hình, báo chí, VIP và dịch vụ ẩm thực.
Sân vận động PVF không chỉ phục vụ đắc lực cho công tác đào tạo, huấn luyện mà còn được kỳ vọng là điểm đến sẵn sàng đăng cai các sự kiện thể thao lớn như ASIAD, Olympic hay các trận đấu tại World Cup trong tương lai.