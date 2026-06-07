831 chủ xe ô tô trong danh sách dưới đây nhanh cần nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Phòng CSGT công an tỉnh đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.
- 264 trường hợp mới nhất sẽ bị xử lý theo Nghị định 168: Loạt chủ xe vượt đèn đỏ nhanh chóng nộp phạt nguội
- 262 xe có biển số sau sẽ bị xử lý phạt nguội theo Nghị định 168: Trong đó có 105 trường hợp vi phạm cùng 1 lỗi
- 853 chủ xe đi vượt quá tốc độ có biển số sau phải nộp phạt ‘nguội’ theo Nghị định 168
Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, từ ngày 25/5/2026 đến ngày 31/5/2026 qua phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện 831 trường hợp vi phạm chạy quá tốc độ phải nộp phạt nguội.
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đề nghị chủ phương tiện, người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định. Đồng thời, khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
Mức phạt lỗi quá tốc độ mới nhất năm 2026