Công an xác minh 14 giao dịch với tổng số tiền 81 triệu đồng của Chử Mạnh Cường SN 1973

Công an xác định đối tượng đã tham gia đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức cá cược bóng đá và trò chơi trực tuyến.

Qua công tác quản lý địa bàn, chiều 19/5/2026, Công an xã Nam Phù tiến hành làm việc với Chử Mạnh Cường (SN 1973; trú tại: thôn 3 Vạn Phúc, xã Nam Phù, TP Hà Nội) thuộc diện đối tượng tái hòa nhập cộng đồng.

Quá trình làm việc, đối tượng đã tự khai nhận việc tham gia đánh bạc trên mạng internet dưới hình thức cá cược bóng đá và trò chơi trực tuyến.

Từ ngày 11/5 đến ngày 17/5, Cường đã truy cập ứng dụng Kubet để thực hiện các hoạt động nạp tiền, đặt cược và rút tiền. Qua xác minh, Công an xã làm rõ đối tượng đã thực hiện 14 giao dịch nạp tiền với tổng số tiền hơn 81 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chử Mạnh Cường về tội đánh bạc.