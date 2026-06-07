Truy tìm xe làm rơi bùn đất khiến loạt xe máy trượt ngã gần cầu Nhật Tân

Bùn đất rơi vãi trên đường Võ Chí Công, đoạn lên cầu Nhật Tân (Hà Nội), khiến mặt đường trơn trượt, nhiều người đi xe máy ngã nhào.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng đang truy tìm phương tiện làm rơi vãi bùn đất xuống đường Võ Chí Công.

Khoảng 0h10 ngày 7/6, trên đường Võ Chí Công (hướng đi cầu Nhật Tân, thuộc phường Tây Hồ) xuất hiện lượng lớn đất thải rơi vãi xuống làn đường dành cho ô tô. Đáng chú ý, ngoài bùn đất còn có những mảng bê tông, gạch lớn.

Mặt đường trơn trượt khiến 2 xe máy trượt ngã, 2 người trên xe bị xây xát.

Mặt đường Võ Chí Công phủ kín bùn đất đêm 6/6. (Ảnh: H.B.)

Anh H., cư dân sống tại một chung cư trên đường Võ Chí Công, cho biết thời điểm xảy ra sự việc, anh phát hiện mặt đường xuất hiện nhiều bùn đất bất thường. Chỉ ít phút sau, xe máy đi qua khu vực này liên tục gặp sự cố.

“Từ trên căn hộ nhìn xuống, tôi thấy bùn đất văng ra khá nhiều trên mặt đường. Sau đó có vài người đi xe máy chạy tới thì bị trượt ngã. Một số ô tô cũng dính bùn đất nên phải dừng lại để xử lý trước khi tiếp tục di chuyển” , anh H. kể.

Một tài xế xe máy đi vào làn ô tô trên đường Võ Chí Công bị ngã, phương tiện phủ kín bùn đất. (Ảnh: H.B.)

Theo người này, có hai xe máy bị bùn đất bám kín. Một số người bị thương sau khi ngã xe đã được đưa đi cấp cứu.

Là người đi qua hiện trường vào khuya 7/6, một nam shipper cho biết khu vực xảy ra sự cố khi đó tập trung rất đông người dân.

“Khi tôi chạy qua, mặt đường vẫn còn rất nhiều bùn đất. Có người bị ngã nên quần áo, phương tiện đều lấm lem. Mọi người đứng tập trung khá đông để hỗ trợ những người gặp nạn, liên hệ với lực lượng chức năng và cảnh báo các phương tiện phía sau” , người này cho biết.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: H.B.)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tây Hồ phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 2 có mặt tại hiện trường để tổ chức phân luồng, cảnh báo người tham gia giao thông và hạn chế nguy cơ xảy ra thêm các vụ trượt ngã.

Trong đêm, lực lượng chức năng đồng thời triển khai công tác vệ sinh môi trường, thu dọn bùn đất trên mặt đường để đảm bảo giao thông thông suốt.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024, người điều khiển phương tiện có hành vi làm rơi vãi đất, cát, vật liệu hoặc đổ chất thải trái phép ra đường bộ có thể bị xử phạt từ 10 đến 15 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, cá nhân vi phạm còn phải thực hiện việc thu dọn vật liệu và khắc phục tình trạng ban đầu của tuyến đường.