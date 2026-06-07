Hoàng Hoa Trung bị tố tự thiết kế màn hình giao dịch chuyển khoản: Ngân hàng Vietcombank trả lời

Hoàng Hoa Trung công khai văn bản phúc đáp phản ánh giao dịch trên ứng dụng VCB Digibank của Ngân hàng Vietcombank.

Tối 6/6, nhà sáng lập dự án Nuôi Em – Hoàng Hoa Trung đăng tải bài viết dài, gửi lời xin lỗi và thông báo kết quả xác minh tới cộng đồng và mạnh thường quân.

Cùng với đó, Hoàng Hoa Trung công khai văn bản phúc đáp phản ánh giao dịch trên ứng dụng VCB Digibank của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân (VCB Thanh Xuân). Cụ thể như sau:

"Phúc đáp phản ánh của khách hàng ngày 11/05/2026 của Quý khách hàng về các giao dịch trên ứng dụng VCB Digibank, VCB Thanh Xuân có ý kiến như sau:

1. Liên quan đến nội dung phản ánh về việc hiển thị logo ngân hàng thụ hưởng trên màn hình chuyển tiền thành công, Vietcombank đã tiếp nhận thông tin và xác nhận thời điểm tháng 11/2025 trên ứng dụng VCB Digibank có ghi nhận lỗi hiển thị logo ngân hàng như hình ảnh Quý Khách cung cấp. Sau khi ghi nhận lỗi, Vietcombank đã thực hiện xử lý và khắc phục lỗi ngay tại thời điểm ghi nhận.

2. Đối với nội dung Quý Khách trao đổi về tần suất thực hiện giao dịch trong thời gian ngắn (3-4 giao dịch/phút), hiện nay hệ thống Vietcombank có cơ chế kiểm tra, đánh giá giao dịch nhằm đảm bảo an toàn và bảo mật trong quá trình sử dụng dịch vụ. Trong trường hợp hệ thống phát hiện giao dịch có dấu hiệu bất thường hoặc giao dịch giá trị lớn cần kiểm soát theo quy định, giao dịch có thể bị từ chối và không thực hiện thành công.

Đối với các giao dịch hệ thống ghi nhận chuyển tiền thành công, điều này đồng nghĩa với việc giao dịch đã đáp ứng đầy đủ điều kiện xử lý theo quy định của hệ thống tại thời điểm thực hiện. Vì vậy, việc Quý Khách thực hiện 3-4 giao dịch/phút là hoàn toàn thực hiện được nếu giao dịch không bị từ chối ngay tại thời điểm thực hiện giao dịch", văn bản của Ngân hàng Vietcombank nêu rõ.

Hoàng Hoa Trung là người sáng lập dự án Nuôi Em

Trước đó, vào ngày 10/12/2025, Hoàng Hoa Trung đăng tải trên trang Facebook cá nhân về báo cáo tài chính số 1 năm học 2025 - 2026. Trong đó, thực hiện chuyển khoản 1.080.462.900 đ (Một tỷ, không trăm tám mươi triệu, bốn trăm sáu mươi hai nghìn, chín trăm đồng) cho các điểm trường.

1. Trường mầm non Pa Vệ Sủ, Lai Châu : 58.480.000đ

2. Trường THCS Pắc Ta, Lai Châu: 66.306.800đ

3. Trường PTDTBT TH&THCS Tung Qua Lìn, Lai Châu: 70.346.000đ

4. Trường PTDTBT TH Thu Lũm, Lai Châu: 20.519.000đ

5. Trường mầm non Xã Thu Lũm, Lai Châu: 16.320.000đ

6. Trường TH&THCS Sùng Phài, Lai Châu: 26.384.000đ

7. Trường PTDTBT TH&THCS Bum Tở, Lai Châu: 82.654.000đ

8. Trường mầm non Ka Lăng, Lai Châu: 27.471.000đ

9. Trường PTDTBT TH Phăng Sô Lin, Lai Châu: 10.387.000đ

10. Trường mầm non Nùng Nàng, Lai Châu: 48.307.200đ

11. Trường PTDTBT TH&THCS Tà Tổng, Lai Châu: 31.501.000đ

12. Trường mầm non Ánh Dương, Đăk Hà, Quảng Ngãi: 12.512.000đ

13. Trường TH&THCS Kim Đồng, Đak Pơ, Gia Lai: 114.580.000đ

14. Trường mầm non Bình Minh, Ia H rú, Gia Lai; 46.240.000đ

15. Trường MN Lơ Ku, Kbang, Gia Lai: 48.572.400đ

16. Trường PTDTBTTH Lê Văn Tám, Krong, Gia Lai: 81.506.500đ

17. Trường TH Ka Pa Ko Lơng, Kon Braih, Quảng Ngãi: 159.120.000đ

18. Trường TH Pờ Ê, Kon Plông, Quảng Ngãi: 83.640.000đ

19. Trường MN Lùng Thàng, Lai Châu: 43.520.000đ

20. Trường THCS Xã Mường Tè, Lai Châu: 32.096.000đ

Dưới bài đăng, nhà sáng lập dự án Nuôi Em đính kèm nhiều hình ảnh chụp ảnh màn hình giao dịch chuyển khoản.

Ngay lập tức, nhiều cư dân mạng cho rằng, Hoàng Hoa Trung đã tự thiết kế nên ảnh giao dịch này. Bằng chứng từ logo của VCB thông thường sẽ nằm ở góc trái phía trên màn hình, chứ không phải nằm chính giữa. Đồng thời, cách viết tên thương hiệu các ngân hàng như Agribank cũng bị sai lệch.

Bên cạnh đó, nhiều người nhận thấy các giao dịch này được thực hiện liên tục, chỉ cách nhau 1 phút. Số từ ở nội dung cũng quá dài.

Dự án Nuôi Em được ông Hoàng Hoa Trung sáng lập vào năm 2014, kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ bữa trưa 8.500 đồng cho học sinh vùng cao. Mỗi nhà tài trợ được gắn với một mã số trẻ cụ thể để theo dõi quá trình hỗ trợ. Từ vài chục em ban đầu, đến năm 2024, dự án đã nuôi cơm 100.000 học sinh tại 20 tỉnh; trong đó 12 địa phương tự nhân rộng mô hình.

Đầu tháng 12/2025, dự án Nuôi Em trở thành tâm điểm khi một tài khoản mạng xã hội chia sẻ việc đã đóng tiền nuôi một em nhỏ vào tháng 8, nhưng đến tháng 11 lại được yêu cầu đóng tiếp cho năm học 2025 - 2026. Cạnh đó có trường hợp phản ánh một mã trẻ nhưng 2 người cùng nuôi; tiền ủng hộ chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Trung.

Một số nhà tài trợ cho rằng khi tra cứu mã nuôi em hoặc tìm thông tin về "em nuôi" thì không tìm được, hoặc mã bị trùng; có em đã rút khỏi danh sách nhưng vẫn nhận được yêu cầu đóng tiền; khi yêu cầu cung cấp hình ảnh "em nuôi" thì được báo "chưa kịp chụp ảnh mới"; tin nhắn nhắc đóng tiền như "đòi nợ"… làm dấy lên nghi ngờ sự không minh bạch của dự án.