Chỉ trong 1 tuần, chàng thợ sửa xe Hải Phòng 2 lần lao vào hiểm nguy cứu người: “Đó là bản năng của em rồi”

Giải cứu người phụ nữ bị tấn công bằng dao giữa phố rồi lại lao vào hỗ trợ chữa cháy, Phạm Thế Huy Hoàng (Hải Phòng) đã có hai lần dũng cảm cứu người chỉ trong vòng chưa đầy một tuần.

Chỉ trong ít ngày đầu tháng 6, cái tên Phạm Thế Huy Hoàng (SN 2001, thợ sửa xe máy tại Hải Phòng) liên tục được nhiều người nhắc đến bởi những hành động dũng cảm giữa các tình huống nguy hiểm.

Mới đây, trong bản tin phát sóng trên VTV1 tối 6/6, Huy Hoàng tiếp tục xuất hiện khi tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý một vụ cháy xảy ra bên đường. Theo chia sẻ, khi tình cờ đi qua và phát hiện đám cháy, nam thanh niên đã lập tức dừng lại, tham gia hỗ trợ công tác cứu hộ cùng các chiến sĩ chữa cháy.

Anh Phạm Thế Huy Hoàng

Ảnh: VTV1

Nói về việc liên tiếp lao vào những tình huống nguy hiểm để giúp đỡ người khác, Huy Hoàng cho biết: "Trước giờ em cũng hay đi giúp đỡ nhiều người, nên đó là bản năng có sẵn của em rồi. Cứ thấy bất bình hay nguy hiểm là em vào cứu người ta thôi, không thấy sợ hay gì cả".

Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một tuần Huy Hoàng tham gia cứu người và nhận được sự quan tâm của dư luận.

Trước đó, rạng sáng 2/6, tại khu vực trước cây xăng số 116 Lạch Tray, thuộc địa bàn giáp ranh giữa phường Lê Chân và phường Gia Viên (TP Hải Phòng), một người đàn ông có biểu hiện bất thường đã cầm hai dao bầu tấn công người đi đường khiến nhiều người hoảng sợ.

Thời điểm xảy ra sự việc

Nạn nhân là chị N.T.L. (56 tuổi, trú tại phường Hưng Đạo) đang điều khiển xe máy trên đường thì bất ngờ bị đối tượng dùng dao tấn công. Theo lời kể của Huy Hoàng, người phụ nữ bị ngã xuống đường và tiếp tục bị đối tượng lao tới, liên tục nhắm vào các vùng trọng yếu như mặt và cổ để ra tay.

"Người phụ nữ bị giật mình, ngã xuống đường sau khi bị tấn công. Đối tượng lúc đó liên tục dùng dao nhắm vào vùng mặt và cổ để đâm. Chứng kiến sự việc, ai cũng hoảng sợ nên không dám tiến lại gần", Hoàng kể.

Trong lúc tình huống diễn biến căng thẳng, nam thanh niên nhanh trí chạy vào cây xăng gần đó mượn một bình cứu hỏa cỡ lớn. Anh ném mũ bảo hiểm để đánh lạc hướng đối tượng rồi dùng bình cứu hỏa xịt thẳng vào mặt nhằm khống chế, buộc người này phải buông nạn nhân ra.

Nhờ hành động quyết đoán đó, người phụ nữ đã được giải cứu và nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Theo Huy Hoàng, nạn nhân bị nhiều vết thương ở mặt, cổ, bụng và chân, trong đó có các chấn thương nặng ở vùng mắt và mũi. Sau đó, chị đã qua cơn nguy kịch.

“Lúc đó tôi không kịp nghĩ đến sự nguy hiểm, chỉ tập trung tìm cách đánh lạc hướng đối tượng cứu người phụ nữ". Hoàng chia sẻ.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội. Hành động dũng cảm của nam thanh niên nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Hoàng hiện đang là thợ sửa xe máy tại Hải Phòng (Ảnh: VTV1)

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đối tượng gây án là Phan Tuấn Hưng. Mặc dù không có mâu thuẫn quen biết từ trước nhưng người này đã bất ngờ dùng dao tấn công chị N.T.L. trên đường phố.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Gia Viên đã huy động lực lượng tới hiện trường để khống chế đối tượng. Trong quá trình làm nhiệm vụ, đại úy Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ Công an phường Gia Viên, bị đối tượng dùng dao chống trả, chém trúng tay phải.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy Phan Tuấn Hưng nhiễm HIV. Ba cán bộ công an có tiếp xúc trực tiếp với đối tượng đã được tiêm thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV theo quy định.

Sau khi câu chuyện được lan truyền, tiệm sửa xe nơi Huy Hoàng làm việc cũng bất ngờ đón lượng khách tăng mạnh. Nhiều người dân tìm đến sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện như một cách bày tỏ sự cảm kích đối với chàng trai trẻ.