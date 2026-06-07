Nam du khách nước ngoài buông hai tay lái xe máy ở Đà Nẵng bị xử lý

Nam thanh niên quốc tịch Armenia điều khiển xe máy buông cả hai tay khi chở người trên đường ở Đà Nẵng, bị CSGT lập biên bản và xử lý theo quy định.

Sáng 6/6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an thành phố Đà Nẵng nhận được thông tin về đoạn video clip đăng trên mạng xã hội (Facebook) ghi lại hình ảnh một nam thanh niên chở một người phụ nữ đi trên xe mô tô, trong đó người điều khiển buông cả hai tay gây mất trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT đã chỉ đạo Trạm CSGT Hòa Hải khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ. Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã mời người liên quan đến làm việc.

Hành vi buông cả hai tay khi điều khiển xe máy của một nam du khách nước ngoài bị ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội và bị cơ quan chức năng xử lý.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là Hovhannes; sinh năm: 2002; Quốc tịch: Armenia; người ngồi sau là Jin Li; sinh năm: 2006; Quốc tịch: Kazakhstan; cả hai cùng tạm trú tại phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng.

Tại cơ quan Công an, Hovhannes thừa nhận vào khoảng 20 giờ 05 phút, ngày 05/6, tại đường Minh Mạng, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã điều khiển xe mô tô 43A1-032.XX chở theo Jin Li và thực hiện hành vi “buông cả hai tay khi đang điều khiển xe máy tham gia giao thông”.

Hành vi này đã được người dân quay video và sau đó đăng trên mạng xã hội. Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng CSGT Đà Nẵng tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hovhannes.

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, với hành vi vi phạm nêu trên người vi phạm bị tịch thu phương tiện. Tại buổi làm việc, người vi phạm đã thừa nhận hành vi sai phạm và nhận thức được mức độ nguy hiểm của việc điều khiển phương tiện không đúng quy định, đồng thời cam kết không tái phạm.



