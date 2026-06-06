Hoàng Hoa Trung: Dự án Nuôi Em bị trùng mã, 1 mã có 2,3 người nuôi là do dùng Excel

Hoàng Hoa Trung lên tiếng giải thích về các câu hỏi mà cộng đồng đặt ra cho dự án Nuôi Em.

Tối 6/6, nhà sáng lập dự án Nuôi Em – Hoàng Hoa Trung đăng tải bài viết dài, gửi lời xin lỗi và thông báo kết quả xác minh tới cộng đồng và mạnh thường quân.

Theo đó, ngày 24/4/2026, Nuôi Em chính thức nhận được thông báo kết quả kiểm tra từ Cơ quan chức năng bằng rất nhiều biện pháp nghiệp vụ sau thời gian phối hợp xác minh toàn diện số liệu, hồ sơ tại các địa phương, đơn vị liên quan (giai đoạn từ ngày 17/12/2025 đến 24/04/2026).

Hoàng Hoa Trung, nhà sáng lập dự án Nuôi Em

Nội dung kiểm tra bao gồm: hồ sơ làm việc với các Sở, Phòng Ban Ngành, trường học; toàn bộ sao kê dòng tiền vào/ra của dự án và số liệu đối soát tổng mã nuôi em từng năm; chứng từ, sao kê nghi vấn làm giả, thông tin về việc minh bạch tài sản cá nhân và các vấn đề đời tư được quan tâm của sáng lập Hoàng Hoa Trung.

Ngoài ra, làm rõ những vấn đề báo chí đề cập về những việc kêu gọi xây trường, gửi tiền chậm, vấn đề nghi vấn mã trùng, vấn đề tiền tiết kiệm & hỗ trợ cán sự và toàn bộ hơn 800 công trình của dự án Sức mạnh 2000 cùng nhiều vấn đề được quan tâm khác của dư luận.

Cơ quan chức năng kết luận: Dự án Nuôi Em không có dấu hiệu vi phạm hình sự; không dấu hiệu cá nhân nào nào sử dụng tiền của dự án để tư lợi riêng.

"Dù kết luận pháp lý khẳng định không có hành vi tham ô, tư lợi, cá nhân tôi – Hoàng Hoa Trung (Người điều hành dự án) cùng Ban điều hành hiểu sâu sắc rằng: Không vi phạm pháp luật không có nghĩa là Nuôi Em đã làm tốt. Sự thiếu sót trong quản trị và vận hành của Nuôi Em thời gian qua đã làm tổn thương, thất vọng và gây khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng trong cộng đồng", Hoàng Hoa Trung cho hay.

Trùng mã em nuôi do công cụ thủ công

Tối 7/12/2025, mạng xã hội "dậy sóng" khi hàng loạt bài đăng chia sẻ bảng thống kê các trường hợp trùng mã “nuôi em”. Theo đường link được chia sẻ, đã có gần 40 mã bị trùng, mỗi mã có từ 2 - 3 nhà hảo tâm cùng nhận nuôi một em nhỏ.

22h cùng ngày, Hoàng Hoa Trung khẳng định rằng trước ngày 6/12, dự án chưa từng ghi nhận trường hợp hai nhà tài trợ nuôi chung một em.

Thống kê số em nuôi và các khoản thu, chi tại web quynuoiem

Hoàng Hoa Trung cho biết với trường hợp trùng mã xảy ra do mã NEKTUM02767 mà nhà tài trợ nhận vào tháng 8/2025 thực chất thuộc năm học 2024–2025, còn thiếu tiền do anh/chị nuôi trước chưa đóng đủ.

Đến kỳ chuyển sang năm học 2025–2026, dự án hỏi nhà tài trợ có tiếp tục nuôi hay không; khi nhận được câu trả lời “không”, mã buộc phải được thu hồi để kịp tìm người nuôi mới, tránh hệ thống hiểu nhầm là vẫn được tiếp tục tài trợ.

Dự án khẳng định nhà tài trợ đã đóng đủ phần của năm học 2024–2025 và vẫn giữ đầy đủ quyền lợi như nhận hình ảnh, thông tin hằng tháng và quyền thăm em.

Hôm nay (6/6/2026), Hoàng Hoa Trung tiếp tục làm rõ vấn đề này.

"Nuôi Em nhận thiếu sót vì sự hạn chế trong năng lực quản trị hệ thống. Khi quy mô dự án tăng nhanh, việc vẫn duy trì công cụ thủ công (bằng Excel) để quản lý dữ liệu và phát mã học sinh đã dẫn đến các sai lệch như nhầm mã, trùng mã và lỗi dữ liệu hệ thống.

Những sơ suất này đã trực tiếp gây áp lực, ảnh hưởng đến danh dự của các thầy cô giáo cắm bản, đồng thời vô tình làm lu mờ đi những cống hiến vô tư, nhiệt huyết của đội ngũ tình nguyện viên.

Toàn bộ các thiếu sót nêu trên đã được Nuôi Em nghiêm túc rà soát và đối soát và nhận được nhiều hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Bên cạnh thông báo này, Ban điều hành đang tiến hành gửi thư xin lỗi trực tiếp bằng văn bản đến từng đối tác, nhãn hàng và các bên bị ảnh hưởng để thể hiện tinh thần cầu thị và trách nhiệm thực tế", Hoàng Hoa Trung nói.

Ngay sau khi đăng tải lời xin lỗi, ông Hoàng Hoa Trung nhanh chóng tắt phần bình luận dưới bài viết. Điều này khiến cộng đồng mạng bất bình, cho rằng ông đang né tránh các câu hỏi liên quan đến dự án mà đến nay chưa được giải đáp.

Hoàng Hoa Trung lập tức khóa chức năng bình luận dưới bài viết

Dự án Nuôi Em được ông Hoàng Hoa Trung sáng lập vào năm 2014, kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ bữa trưa 8.500 đồng cho học sinh vùng cao. Mỗi nhà tài trợ được gắn với một mã số trẻ cụ thể để theo dõi quá trình hỗ trợ. Từ vài chục em ban đầu, đến năm 2024, dự án đã nuôi cơm 100.000 học sinh tại 20 tỉnh; trong đó 12 địa phương tự nhân rộng mô hình.

Không chỉ dừng lại ở dự án Nuôi Em, ông Trung còn thực hiện nhiều sáng kiến khác như "Dũng sĩ bạt" (xin banner, bạt cũ che điểm trường), xây dựng trường học, nhà vệ sinh, nhà nội trú...

Năm 2020, ông Trung tiếp tục triển khai "Sức mạnh 2000", huy động chỉ 2.000 đồng mỗi ngày từ cộng đồng, hướng tới mục tiêu xóa hơn 4.000 điểm trường tạm trên cả nước.

Đầu tháng 12/2025, dự án Nuôi Em trở thành tâm điểm khi một tài khoản mạng xã hội chia sẻ việc đã đóng tiền nuôi một em nhỏ vào tháng 8, nhưng đến tháng 11 lại được yêu cầu đóng tiếp cho năm học 2025 - 2026. Cạnh đó có trường hợp phản ánh một mã trẻ nhưng 2 người cùng nuôi; tiền ủng hộ chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Trung.

Một số nhà tài trợ cho rằng khi tra cứu mã nuôi em hoặc tìm thông tin về "em nuôi" thì không tìm được, hoặc mã bị trùng; có em đã rút khỏi danh sách nhưng vẫn nhận được yêu cầu đóng tiền; khi yêu cầu cung cấp hình ảnh "em nuôi" thì được báo "chưa kịp chụp ảnh mới"; tin nhắn nhắc đóng tiền như "đòi nợ"… làm dấy lên nghi ngờ sự không minh bạch của dự án.