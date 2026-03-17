Động thái MỚI NHẤT của CEO dự án Nuôi Em - Hoàng Hoa Trung

Tranh cãi bắt đầu khi một số người tham gia chương trình phản ánh việc dữ liệu đóng góp hiển thị trên hệ thống chưa thật sự rõ ràng. Trong đó, có trường hợp một em nhỏ được cho là có nhiều người cùng đăng ký nhận nuôi trong cùng thời điểm, làm dấy lên nghi vấn về việc cập nhật thông tin không đồng bộ hoặc có sai sót trong quá trình quản lý.

Bên cạnh đó, việc dự án tiếp nhận tiền tài trợ thông qua tài khoản cá nhân của người điều hành cũng khiến nhiều ý kiến đặt câu hỏi về quy trình kiểm soát và giám sát tài chính.

Trước những tranh luận trên mạng xã hội liên quan đến tính minh bạch của dự án Nuôi Em, trên trang Facebook cá nhân, anh Hoàng Hoa Trung - người điều hành chương trình đã đăng tải một số hình ảnh chuyển khoản kèm xác nhận từ các trường và địa phương nhằm làm rõ việc sử dụng tiền tài trợ.

Theo nội dung được chia sẻ, trong cập nhật mới nhất, anh Hoàng Hoa Trung cho biết dự án đã thực hiện chuyển hơn 1 tỷ đồng trong đợt 1 của năm học 2025-2026 tới khoảng 20 điểm trường. Số tiền chuyển về từng nơi dao động từ hơn 10 triệu đến gần 160 triệu đồng, tùy theo số lượng học sinh và nhu cầu thực tế.

Người điều hành dự án cho biết đây được xem là bản công bố tài chính đầu tiên của chương trình trong năm học mới, nhằm minh chứng việc nguồn tiền tài trợ đã được phân bổ trực tiếp cho các trường phục vụ bữa ăn bán trú.

Tuy nhiên, sau khi các chứng từ được công khai, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng các tài liệu được đăng tải chủ yếu thể hiện từng giao dịch riêng lẻ, chưa phải báo cáo tài chính tổng hợp theo chuẩn kế toán, nên chưa đủ cơ sở để giải tỏa toàn bộ nghi vấn. Vì vậy, thay vì chấm dứt tranh cãi, việc công bố thông tin lần này lại khiến dư luận tiếp tục đặt thêm câu hỏi về cách vận hành và mức độ minh bạch của chương trình.

Trang cá nhân của Hoàng Hoa Trung với hơn 96,3 nghìn người theo dõi bất ngờ không thể truy cập

Trong bối cảnh tranh luận chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cộng đồng mạng tiếp tục chú ý khi tài khoản Facebook cá nhân của anh Hoàng Hoa Trung không còn hiển thị như trước. Nhiều ý kiến cho rằng đây có thể là động thái tạm khóa hoặc hạn chế truy cập trong thời điểm nhạy cảm, dù phía dự án chưa đưa ra thông báo chính thức.

Việc trang cá nhân không còn hoạt động càng khiến các cuộc thảo luận trở nên sôi nổi, bởi đây vốn là kênh chia sẻ thông tin chính của người sáng lập trong suốt thời gian qua.

Phương Anh (Tổng hợp)