Sau gần nửa năm im lặng, Hoàng Hoa Trung lên tiếng xin lỗi về dự án Nuôi em và khóa bình luận

Tối 6/6/2026, ông Hoàng Hoa Trung, người sáng lập dự án Nuôi Em, phát thông báo công bố kết luận xác minh của cơ quan chức năng, xin lỗi cộng đồng và nêu kế hoạch tái cấu trúc. Đây là lần đầu ông phát ngôn chính thức kể từ ngày 17/12/2025, khi dự án được đề nghị ngừng truyền thông để phục vụ rà soát.

Đầu tháng 12/2025, nhiều nhà hảo tâm tố dự án Nuôi Em thiếu minh bạch về dòng tiền, mã nuôi bị thay đổi và có dấu hiệu trùng mã. Việc dự án nhận quyên góp qua tài khoản cá nhân của người sáng lập cũng bị đặt nghi vấn. Tối 7/12/2025, ông Trung thừa nhận sai sót trong ứng xử của một số tình nguyện viên và tạm đóng băng tài khoản ngân hàng để thống kê thu chi. Giữa tháng 12/2025, Bộ Công an chỉ đạo công an 13 tỉnh, thành rà soát. Ngày 24/4/2026, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an kết luận vụ việc không có dấu hiệu tội phạm và không khởi tố vụ án hình sự.

Theo thông báo, cơ quan chức năng kết luận dự án không có dấu hiệu vi phạm hình sự, không có cá nhân sử dụng tiền dự án để tư lợi. Quá trình xác minh từ 17/12/2025 đến 24/4/2026 rà soát hồ sơ làm việc với các Sở, Phòng, trường học, sao kê dòng tiền, số liệu mã nuôi từng năm, tài sản cá nhân của người sáng lập và hơn 800 công trình thuộc dự án Sức mạnh 2000. Ông Trung cho biết học sinh không bị đứt bữa trong thời gian này.

Ban điều hành xin lỗi các mạnh thường quân, anh chị nuôi, nghệ sĩ, đối tác, các thầy cô giáo cắm bản, cơ quan địa phương cùng đội ngũ tình nguyện viên. Ông Trung thừa nhận các thiếu sót: vận hành bằng tài khoản cá nhân và gom chung dòng tiền; chưa áp dụng chuẩn kế toán, thiếu kiểm toán độc lập và báo cáo thuế định kỳ; dùng Excel thủ công để cấp mã dẫn tới nhầm mã, trùng mã.

Tái cấu trúc

Từ 1/6/2026, Nuôi Em, Sức mạnh 2000 và các dự án liên quan chuyển thành doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận, cam kết công khai định kỳ báo cáo tài chính, báo cáo thuế và kiểm toán độc lập. Dự án số hóa hệ thống, tự động cấp mã, đối chiếu dòng tiền theo thời gian thực, dự kiến hoàn thiện trước tháng 9/2026. Website quynuoiem.com đã mở để tra cứu điểm trường, mã nuôi và tài chính.

Năm học 2025 - 2026, hệ thống có 81.909 học sinh, trong đó 40.699 em đã được nhận nuôi, 41.210 em chưa được nhận nuôi. Giai đoạn 1/6/2025 - 31/5/2026, hoạt động thiện nguyện thu 71,16 tỷ đồng, chi 78,51 tỷ đồng, số dư cuối kỳ khoảng 6,01 tỷ đồng. Hoạt động vận hành hệ sinh thái thu 2,18 tỷ đồng, chi 1,49 tỷ đồng, số dư cuối kỳ 4,54 tỷ đồng.