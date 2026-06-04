Nữ du khách mất tích sau khi trượt chân ngã xuống suối ở Lào Cai

Các lực lượng chức năng tại xã Tả Van, tỉnh Lào Cai đang nỗ lực tìm kiếm nữ du khách mất tích tại khu vực Thác Rồng, suối Nà Háng hôm 2/6. Công tác cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, dòng nước chảy xiết và điều kiện trang thiết bị còn hạn chế.

Ngày 4/6, UBND Xã Tả Van thông tin, vào khoảng 18h ngày 2/6, UBND xã Tả Van nhận được tin báo về việc một khách du lịch không may bị trượt chân ngã xuống khu vực Thác Rồng, suối Nà Háng thuộc thôn Séo Mý Tỷ, xã Tả Van.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Tả Van đã chỉ đạo Công an xã chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn . Hơn 70 cán bộ, chiến sĩ, dân quân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng các lực lượng tại chỗ đã được huy động đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang tiếp tục thực hiện.

Gần 100 người được huy động để tìm kiếm nạn nhân L bị mất tích khi trượt chân ngã xuống suối Nà Háng, Thác Rồng, xã Tả Van.

Qua xác minh ban đầu, người gặp nạn được xác định là chị Hoàng Hải L, (SN 2004, trú tại xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai). Theo thông tin từ cơ quan chức năng, trong quá trình tham quan, khám phá cảnh quan tại khu vực Thác Rồng, suối Nà Háng, chị L không may bị trượt chân, rơi xuống suối.

Do vụ việc xảy ra vào thời điểm chiều tối, địa hình rừng núi phức tạp, nhiều ghềnh đá, tầm nhìn hạn chế nên công tác tiếp cận hiện trường gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều mũi tìm kiếm, rà soát dọc tuyến suối, các vách đá, hốc đá và những vị trí có khả năng nạn nhân mắc kẹt. Đồng thời, mở rộng phạm vi tìm kiếm xuống các khu vực lân cận và phối hợp với người dân địa phương am hiểu địa hình để hỗ trợ công tác cứu nạn.

Trước đó, khoảng 11h46 ngày 3/6, UBND xã Tả Van nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 2 thi thể tại khu vực đầu Suối Mường Hoa thuộc thôn Cát Cát, xã Tả Van.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã triển khai lực lượng đến hiện trường; đồng thời huy động Ban Chỉ huy Quân sự xã, dân quân, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các lực lượng tại chỗ phối hợp tổ chức tìm kiếm, trục vớt các nạn nhân.

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt thi thể du khách Đặng Thị Thu H.

Đến khoảng 13h50 cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa được 1 thi thể nạn nhân nữ lên bờ; đồng thời tiếp tục triển khai các biện pháp tìm kiếm thi thể còn lại.

Qua xác minh ban đầu, 2 nạn nhân được xác định là anh Trương Hải N., (SN 1988, trú tại tổ dân phố 8, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội) và chị Đặng Thị Thu H., (SN 1995, trú tại xã Thượng Vực, thành phố Hà Nội).

Đến khoảng 1h30 ngày 4/6, sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định và làm việc với gia đình nạn nhân Đặng Thị Thu H., lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.

Qua nhận định ban đầu tại hiện trường, căn cứ vào vị trí và dấu vết liên quan của hai nạn nhân, vụ việc có dấu hiệu nghi tự tử. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân.

Hiện các lực lượng đang được huy động để tìm kiếm, trục vớt thi thể nạn nhân Trương Hải N.