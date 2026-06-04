Thủ đoạn dùng người đẹp 'giăng bẫy tình' của nhóm lừa đảo xuyên quốc gia

Sau nhiều tháng theo dõi, lực lượng công an Nghệ An đồng loạt ra quân tại nhiều địa phương, bắt giữ 24 thành viên trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị phối hợp Công an xã Tân Kỳ và các đơn vị liên quan triệt xóa thành công một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 24 đối tượng hoạt động tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Các đối tượng bị bắt giữ

Theo điều tra, Nguyễn Đăng Dũng (SN 1990, trú xã Tân Kỳ, Nghệ An) là đối tượng cầm đầu. Trong thời gian hoạt động tại Campuchia, Dũng cùng đồng phạm lập công ty trá hình, tuyển người tham gia các hoạt động lừa đảo công dân Việt Nam trên không gian mạng.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng cầm đầu băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia Nguyễn Đăng Dũng

Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo phụ nữ có ngoại hình hấp dẫn để kết bạn, tạo tình cảm với nạn nhân. Sau đó, chúng dụ dỗ tham gia các nhiệm vụ mua hàng trực tuyến nhận hoa hồng cao rồi chiếm đoạt tiền.

Tang vật vụ án

Sau thời gian xác lập chuyên án, từ ngày 20 đến 29/5/2026, Công an Nghệ An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt triển khai 24 tổ công tác, bắt giữ 24 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 30 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 15 hộ chiếu, 1 ô tô và nhiều tài liệu liên quan. Quá trình khám xét còn phát hiện hơn 20 gam ma túy các loại.

Các đối tượng: Nguyễn Đăng Dũng, Phạm Văn Tùng và Nguyễn Đăng Hiếu

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ tháng 5/2023 đến tháng 1/2026 đã lừa đảo 63 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt khoảng 36,5 tỷ đồng. Trong đó, có nạn nhân bị lừa hơn 6,6 tỷ đồng chỉ trong 4 ngày.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.