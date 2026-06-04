Chiến lược xây dựng Ocean Group thành thương hiệu trải nghiệm doanh nghiệp trong thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng đầu tư mạnh vào văn hóa nội bộ, thương hiệu và trải nghiệm nhân sự, ngành du lịch – sự kiện không còn đơn thuần là câu chuyện tổ chức một chương trình.

Đó đang trở thành ngành công nghiệp của trải nghiệm, nơi khả năng vận hành, sáng tạo và thấu hiểu doanh nghiệp quyết định giá trị của mỗi dự án.

Nắm bắt xu hướng đó, ông Hà Văn Tuyển – Tổng Giám đốc Ocean Group đang từng bước đưa doanh nghiệp phát triển theo mô hình hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, chuyên nghiệp dành riêng cho khách hàng corporate, kết hợp giữa du lịch, event, team building và media.

11 năm phát triển từ tư duy dịch vụ đến tư duy thương hiệu

Được thành lập từ năm 2015, Thương hiệu Ocean Group bước vào thị trường trong giai đoạn ngành event và du lịch doanh nghiệp bắt đầu tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, thay vì phát triển theo hướng cung cấp dịch vụ đơn lẻ, Ocean Group lựa chọn chiến lược tập trung vào trải nghiệm tổng thể cho khách hàng.

Theo ông Hà Văn Tuyển, sự thay đổi lớn nhất của thị trường hiện nay nằm ở kỳ vọng ngày càng cao từ phía doanh nghiệp.

"Khách hàng không còn tìm kiếm một đơn vị chỉ tổ chức chương trình. Họ cần đối tác có khả năng đồng hành về trải nghiệm thương hiệu, kết nối đội ngũ và tạo ra giá trị dài hạn cho doanh nghiệp", anh chia sẻ.

Từ định hướng đó, Ocean Group phát triển hệ sinh thái gồm du lịch doanh nghiệp, sự kiện, team building và media nhằm mang tới giải pháp đồng bộ cho các thương hiệu lớn.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, doanh nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình từ 100 –150% mỗi năm - mức tăng phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của thị trường đối với các dịch vụ trải nghiệm doanh nghiệp chuyên nghiệp.

Xây dựng doanh nghiệp bằng năng lực vận hành thực chiến

Theo Tổng Giám đốc Ocean Group, ngành sự kiện là lĩnh vực có áp lực vận hành rất lớn bởi mọi trải nghiệm đều diễn ra theo thời gian thực.

"Một chương trình thành công không nằm ở sân khấu lớn hay hiệu ứng ánh sáng, mà nằm ở việc hàng nghìn người tham dự có thực sự cảm thấy kết nối và được chăm sóc xuyên suốt hành trình hay không", anh nhận định.

Đó cũng là lý do Ocean Group đầu tư mạnh vào hệ thống vận hành, quản trị nhân sự và tiêu chuẩn triển khai thay vì chỉ tập trung vào hình ảnh bề mặt.

Hiện doanh nghiệp sở hữu đội ngũ kết hợp giữa thế hệ nhân sự 8X, 9X giàu kinh nghiệm thực chiến cùng lực lượng Gen Z năng động, sáng tạo và thích ứng nhanh với xu hướng mới.

Theo ông Hà Văn Tuyển, sự kết hợp giữa kinh nghiệm vận hành và tư duy hiện đại giúp doanh nghiệp duy trì khả năng sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo tính ổn định trong triển khai thực tế.

"Ngành dịch vụ không chỉ cần ý tưởng hay. Điều quan trọng hơn là khả năng thực thi, tốc độ phản ứng và tính đồng bộ trong toàn bộ trải nghiệm khách hàng", anh nói.

Đồng hành cùng nhiều tập đoàn lớn

Trong nhiều năm qua, Ocean Group tập trung phát triển mạnh ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, bất động sản và sản xuất.

Doanh nghiệp từng triển khai các chương trình cho nhiều thương hiệu như Viettel, FPT, CMC, Vietcombank, VPBank, MSB, Vingroup, Hoa Phat Group hay Sunhouse Group…

Các chương trình có quy mô từ 100 đến 3.000 nhân sự tham dự, bao gồm hội nghị khách hàng, gala dinner, du lịch doanh nghiệp, activation thương hiệu và hội thao, team building quy mô lớn.

Theo doanh nghiệp, đây là nhóm khách hàng có tiêu chuẩn rất cao về vận hành, tốc độ triển khai và khả năng kiểm soát trải nghiệm.

Mục tiêu trở thành thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực trải nghiệm doanh nghiệp

Trong chiến lược phát triển dài hạn, Ocean Group định hướng trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực du lịch và sự kiện doanh nghiệp.

Theo ông Hà Văn Tuyển, khi thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng trải nghiệm thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá, những doanh nghiệp sở hữu năng lực vận hành mạnh cùng tư duy thương hiệu hiện đại sẽ có lợi thế lớn.

"Chúng tôi không đặt mục tiêu chỉ tổ chức những chương trình lớn hơn. Điều Ocean Group hướng tới là tạo ra những trải nghiệm có giá trị thực sự cho doanh nghiệp, con người và thương hiệu", Tổng Giám đốc Ocean Group chia sẻ.

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng coi trọng trải nghiệm nội bộ và kết nối văn hóa, ngành du lịch – sự kiện được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những năm tới. Đây cũng được xem là cơ hội để những thương hiệu có nền tảng vận hành bài bản và tư duy dịch vụ hiện đại bứt phá trên thị trường.