Một bé trai 18 tháng tuổi đã tử vong trong thời gian được gửi tại điểm giữ trẻ tự phát trên địa bàn xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai).

Chiều 30/5, một vụ việc thương tâm xảy ra tại một điểm trông giữ trẻ tự phát ở xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai khiến cháu N.N.K. (sinh ngày 12/11/2024) tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Gia Lai, thời điểm xảy ra vụ việc, chị L.T.H.A. (SN 1994, trú xã Mang Yang) đang nhận chăm sóc 5 trẻ nhỏ tại nhà riêng, trong đó có cháu K. Trong quá trình trông giữ trẻ, cháu bé gặp nạn tại khu vực hồ bạt chứa nước trong khuôn viên nhà. Dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời, cháu không qua khỏi.

Nơi chị A. trông giữ trẻ tự phát (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Được biết, chị A. bắt đầu nhận trông giữ trẻ tại nhà từ tháng 4/2025.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm, xác minh và điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Hiện người nhận trông giữ trẻ được áp dụng biện pháp tại ngoại để phục vụ quá trình điều tra.

Công an tỉnh Gia Lai cho hay, vụ việc là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn đối với trẻ nhỏ, đặc biệt tại các cơ sở, điểm trông giữ trẻ tự phát. Cơ quan chuyên môn khuyến cáo trẻ dưới 2 tuổi cần được giám sát liên tục, nhất là tại những khu vực có nước hoặc tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Đồng thời, phụ huynh khi lựa chọn nơi gửi trẻ cần tìm hiểu kỹ điều kiện cơ sở vật chất, khả năng chăm sóc và giám sát của người nhận giữ trẻ nhằm hạn chế những sự việc đáng tiếc tương tự xảy ra.