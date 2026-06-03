Hàng xóm bàng hoàng vụ bé trai 11 tuổi nghi bị mẹ kế bạo hành tử vong: "Chưa từng biết trong nhà có cháu bé"

Sau vụ bé trai 11 tuổi tử vong bất thường tại phường Cao Xanh (Quảng Ninh), nhiều người dân sống quanh khu nhà trọ cho biết họ gần như không biết sự tồn tại của cháu bé vì em rất ít xuất hiện trước mặt hàng xóm.

Clip phỏng vấn hàng xóm (Thực hiện: Như Hoàn)

Liên quan vụ bé trai 11 tuổi tử vong bất thường tại phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự Phạm Thúy Nga (SN 1993) - mẹ kế của cháu bé - để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 29/5, do bực tức vì cháu Vũ Văn Q. (SN 2015) không mặc quần áo ở nhà, Nga đã dùng tay tát, đánh vào mặt và người cháu bé khiến nạn nhân tử vong.

Chiều 3/6, tìm đến khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc tại tổ 13, khu 2A, phường Cao Xanh, không khí nơi đây khá yên ắng. Căn phòng nhỏ nằm sâu trong ngõ, phía trước là khoảng sân nhỏ được quây kín bằng mái tôn. Trong sân vẫn còn giá phơi quần áo, xô chậu, chổi và nhiều vật dụng sinh hoạt thường ngày. Các cửa sổ và cửa ra vào đều đóng kín.

Căn phòng trọ nhỏ nằm trong con ngõ - nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Như Hoàn)

Theo nhiều người dân sinh sống gần đó, gia đình khá ít giao tiếp với hàng xóm nên thông tin về các thành viên trong nhà hầu như không được nhiều người biết đến. Một người phụ nữ sống gần khu trọ cho biết bà thường nghe thấy tiếng người vợ quát mắng con gái trong nhà nhưng chưa từng để ý đến sự xuất hiện của cháu Q.

"Chồng thì cũng không để ý nhưng mà vợ thì hơi gớm. Thấy nó mắng con, mắng đứa con gái cơ chứ không phải là bạn ấy (cháu Q.). Ngày nào nó chả mắng, cứ về là nó mắng. Bạn con trai thì không bao giờ thấy mắng, cả xóm này có biết là bạn ấy đâu. Xảy ra sự việc rồi mới biết là trong nhà có bạn ấy chứ", người này kể.

Theo người phụ nữ, gia đình chuyển đến sinh sống đã khá lâu nhưng mối quan hệ với hàng xóm không nhiều.

"Cả xóm đấy không ai biết luôn. Gia đình này chuyển về cũng gần một năm rồi nhưng hàng xóm này nhà ai biết nhà đấy, người ta ít khi chơi cùng nhau. Đọc được thông tin thì hoang mang lắm, cả xóm ngạc nhiên vì chẳng bao giờ thấy bạn ấy (cháu Q.) đâu, tự nhiên lại có người mất trong nhà", bà chia sẻ.

Trong xóm ngõ nhỏ, ít ai biết đến sự xuất hiện của cháu bé cho đến khi sự việc xảy ra (Ảnh: Như Hoàn)

Một người dân khác cho biết trước đây ông chỉ thỉnh thoảng bắt gặp cháu bé đạp xe qua khu vực.

"Cháu bé trước đó không ở đây, chỉ thỉnh thoảng mới đến và thấy đạp xe qua thôi. Trẻ con thì đứa nào chẳng thế, chúng nó cứ đạp xe, chạy qua miết. Mình lớn tuổi thì cũng chỉ kêu 'Đi cẩn thận nghe con' thế thôi. Còn vợ chồng nhà đó thì chưa bao giờ gặp", người hàng xóm nói.

Trong khi đó, một người dân khác ngắn gọn cho biết: "Nó đến thuê nhà ở đây, hàng xóm không ai quen nó cả".

Những lời kể của người dân cho thấy gia đình sống khá khép kín, ít giao tiếp với cộng đồng xung quanh. Chính vì vậy, việc một bé trai tử vong trong căn nhà thuê đã khiến nhiều người dân trong khu vực bất ngờ và bàng hoàng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan vụ bé trai 11 tuổi tử vong bất thường tại phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, ngày 2/6, UBND phường Cao Xanh đã có báo cáo về vụ việc. Theo báo cáo của UBND phường Cao Xanh, khoảng 19h15 ngày 29/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận cháu Vũ Văn Q. (sinh năm 2015, trú tại phường Cao Xanh) vào cấp cứu trong tình trạng đã ngừng tuần hoàn. Sau khi cấp cứu, bác sỹ xác định cháu Q. tử vong ngoài viện chưa rõ nguyên nhân, trên tử thi nạn nhân có một số vết bầm tím. Sau khi nhận được thông tin trên, UBND phường Cao Xanh chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phường cùng với khu phố tiến hành xác minh, xác định bố đẻ của cháu là Vũ Văn Đ. (lao động tự do), hiện đang ở với vợ thứ 2 là Phạm Thúy Nga (sinh năm 1993, giáo viên Trường Mầm non tư thục Hoa Trạng Nguyên). Gia đình anh Vũ Văn Đ. thuê nhà ở tại tổ 13 khu 2A phường Cao Xanh từ tháng 9/2015. Khai thác thông tin từ gia đình cho biết, sau khi bố mẹ ly hôn, cháu Vũ Văn Q. ở cùng với với bác tại phường Trần Hưng Đạo và đi học ở Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Tuy nhiên đến năm học lớp 3, do cháu nghịch ngợm, thường xuyên trốn học, nghỉ học và bác không quản lý được nên đã chuyển cháu về ở với bố. Khi cháu chuyển về ở cùng bố, do cháu nhiều lần có hành vi trộm cắp nên gia đình anh Vũ Văn Đ. cũng đã nhiều lần trình báo với Công an phường Cao Xanh. Kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh xác định, khoảng 19h ngày 29/5, tại tổ 13 khu 2A phường Cao Xanh, tỉnh Quảng Ninh, do bực tức về việc cháu Q. không mặc quần áo ở nhà nên Phạm Thuý Nga (sinh năm 1993, là mẹ kế của cháu Q.) đã dùng tay tát, đánh vào mặt, vào người khiến nạn nhân bị thương tích dẫn tới tử vong. Sau khi thu thập lời khai, chứng cứ ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Thuý Nga về hành vi “Cố ý gây thương tích” theo quy định của Bộ Luật Hình sự và đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

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