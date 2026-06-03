Bắt Nguyễn Thị Thắm SN 1992

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thị Thắm là đối tượng hoạt động mua bán ma túy với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi.

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã phối hợp Tổ Công tác Công an tỉnh và Công an phường Lào Cai phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đặng Văn Thìn (sinh năm 1991, trú tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực đường Duyên Hà, tổ dân phố số 3 Cốc Lếu, phường Lào Cai.

Vật chứng thu giữ gồm 2 gói chất bột màu trắng, qua giám định là heroin, có tổng khối lượng 0,672 gam. Trong quá trình bị kiểm tra, bắt giữ, đối tượng có hành vi chống đối quyết liệt lực lượng chức năng nhưng đã bị khống chế, đưa về trụ sở để làm rõ.

Từ lời khai của Đặng Văn Thìn và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung đấu tranh, mở rộng vụ án, đồng thời vận động thành công đối tượng Nguyễn Thị Thắm (sinh năm 1992, trú tại xã Cốc San, tỉnh Lào Cai) ra đầu thú về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tại cơ quan Công an, Thắm tự nguyện giao nộp 1 gói heroin có khối lượng 2,854 gam.

Quá trình điều tra xác định, trong ngày 30/5/2026, Nguyễn Thị Thắm đã bán cho Đặng Văn Thìn 2 gói heroin với giá 2,4 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng, Thắm khai nhận đã nhiều lần bán ma túy cho Vương Tiến Đào (sinh năm 1988, trú tại phường Lào Cai).

Trước đó, ngày 7/5, Vương Tiến Đào đã bị lực lượng chức năng bắt giữ trong một vụ án khác, thu giữ 2,014 gam heroin. Việc làm rõ mối liên hệ giữa các đối tượng đã góp phần bóc gỡ thêm các mắt xích trong chuỗi mua bán, cung cấp trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Thắm là đối tượng hoạt động mua bán ma túy với phương thức, thủ đoạn tinh vi, kín kẽ; sử dụng nhiều hình thức giao dịch như nhận tiền mặt trực tiếp hoặc thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng trước khi giao ma túy.

Đáng chú ý, đối tượng từng có 01 tiền án, bị xử phạt 3 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, mới chấp hành xong án phạt tù vào ngày 28/9/2024. Tuy nhiên, sau khi trở về địa phương, Thắm tiếp tục tái phạm, tham gia hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Việc bắt giữ Đặng Văn Thìn, vận động Nguyễn Thị Thắm ra đầu thú và làm rõ các đối tượng liên quan tiếp tục thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an tỉnh Lào Cai trong công tác đấu tranh, triệt phá các đường dây, điểm, tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.