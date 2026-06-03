Bắt giữ Phạm Bình Nguyên SN 2002, thu giữ 26 vật lạ hình cầu quấn kín nylon

Công an xã Quỳnh Phụ bắt quả tang Phạm Bình Nguyên (SN 2007) khi đang vận chuyển 9,8kg pháo nổ gồm 26 quả pháo "trứng bốn inch" đi giao cho khách.

Ngày 3/6, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, Công an xã Quỳnh Phụ đã phát hiện và bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển gần 10kg pháo nổ đi giao cho khách.

Theo đó, khoảng 0h05 ngày 31/5, trong lúc làm nhiệm vụ trên tuyến đường thuộc thôn Tài Giá, xã Quỳnh Phụ, tổ công tác Công an xã phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe mô tô Honda Wave mang biển kiểm soát 17B5-732.40 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Phạm Bình Nguyên cùng tang vật tại cơ quan Công an

Qua xác minh, hai người được xác định là Phạm Bình Nguyên (SN 2007, trú tại thôn Tô Đê, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên) và Phạm Vũ T.T. (SN 2007, trú tại xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên). Kiểm tra thùng carton các đối tượng mang theo, lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 26 vật hình cầu dài, kích thước khoảng 15cm x 8cm, được bọc nylon màu trắng.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyên khai nhận toàn bộ số tang vật trên là pháo hoa nổ, thường gọi là pháo “trứng bốn inch”. Đối tượng sử dụng xe máy chở theo T. cùng thùng pháo đến khu vực thôn Tài Giá để giao cho khách mua. Tuy nhiên, khi chưa kịp giao hàng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Công an xã Quỳnh Phụ đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Bình Nguyên về hành vi “Buôn bán hàng cấm”. Kết quả giám định của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên xác định toàn bộ tang vật thu giữ là pháo nổ, có tổng khối lượng 9,8kg.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.