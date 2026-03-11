Triệt phá đường dây ma túy tiêu thụ khắp các tỉnh thành, thu giữ gần 1.000 viên thuốc lắc và hơn 17kg "hàng cấm"

Ngày 11/3, Công an TP.HCM cho biết, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC04) của đơn vị đã triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp từ Campuchia về Tây Ninh tiêu thụ trên các địa bàn: Tây Ninh, TP.HCM, Trà Vinh, Đắk Lắk...với số lượng lớn.

Trước đó, ngày 2/3, Tổ công tác thuộc Đội 4 - PC04 phối hợp Công an xã Thái Mỹ kiểm tra một ô tô lưu thông trên địa bàn có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện Võ Minh Thịnh (SN 1993) cùng tang vật hơn 7kg ma túy các loại được cất giấu trong xe.

Các đối tượng bị bắt giữ

Vụ việc được cơ quan điều tra nhanh chóng mở rộng bắt giữ các đối tượng: Từ Thanh Thiện Tân, Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh giữ vai trò chủ chốt cùng hơn 26 đối tượng khác trong đường dây.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng trên đã nhận ma túy từ khu vực biên giới tiếp giáp Campuchia và tỉnh Tây Ninh; sau đó mang về các xã thuộc tỉnh Tây Ninh tiếp giáp TP.HCM cất giấu, phân chia và giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Các đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ

Trong đó, Võ Minh Thịnh giữ vai trò điều hành chính, trực tiếp nhận và phân phối ma túy; Từ Thanh Thiện Tân; Lâm Quốc Hùng và Nguyễn Phước Thịnh tham gia hỗ trợ cất giấu, đóng gói và vận chuyển ma tuý giao cho các đầu mối tiêu thụ.

Hiện Phòng PC04 đã bắt, mời làm việc 30 đối tượng để điều tra về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ hơn 17kg ma túy các loại, gần 1.000 viên thuốc lắc, 60 gói nước vui, tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét với phương châm “Không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng”…