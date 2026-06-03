Công an xử lý người phụ nữ "xả xui" ở trung tâm TPHCM

Theo phân trần của người phụ nữ, việc rải vàng mã xuống đường là để "xả xui cho bản thân".

Clip ghi lại vụ việc.

Như Báo Người Lao Động thông tin, những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh người phụ nữ ngồi sau xe máy liên tục rải giấy nghi vàng mã xuống đường Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TPHCM. Vụ việc gây bức xúc do cách ứng xử thiếu văn hóa nơi công cộng.

Bà L.T.Q.G tại cơ quan công an.

Đáng nói, xe máy chở người phụ nữ còn lấn sang làn đường ngược lại.

Đến nay, vào cuộc xác minh, Đội Tuần tra dẫn đoàn (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) phối hợp Công an phường Tân Định mời làm việc người lái xe là bà Đ.N.T, 49 tuổi và người phụ nữ rải vàng mã là L.T.Q.G, 39 tuổi, cùng ngụ TPHCM.

Theo lời khai, khoảng 21 giờ 30 ngày 18-5, bà T. chở bà G. trên đường Hai Bà Trưng về nhà. Ngồi phía sau, bà G. bất ngờ mở túi ni lông đựng giấy tiền vàng mã và để chúng rơi xuống đường.

Lý giải cho hành vi của mình, bà G. khai là để "xả xui cho bản thân".

Lực lượng công an sau đó lập biên bản bà G. lỗi vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường và bà T. lỗi điều khiển xe mô tô đi không đúng làn đường quy định.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết với lỗi trên, bà G. có thể bị phạt 1-2 triệu đồng theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP; bà T. sẽ bị phạt khoảng 500.000 đồng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.



