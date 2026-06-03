Người phụ nữ rải giấy tiền tứ tung ra giữa đường ở TP.HCM: Bất ngờ nguồn cơn và cái kết

Người phụ nữ có hành vi thả giấy tiền được xác định là bà L.T.Q.G. (39 tuổi), trú tại TP.HCM.

Liên quan đến đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ ngồi phía sau xe máy, tung một túi lớn đựng giấy tiền, vàng mã ra giữa đường ở TP.HCM gây bức xúc dư luận, thông tin trên báo Người Lao Động cho hay, vào cuộc xác minh, Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT, Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường Tân Định đã mời 2 phụ nữ lên làm việc.

Theo đó, người điều khiển xe máy là bà Đ.N.T. (49 tuổi), còn người phụ nữ rải vàng mã là bà L.T.Q.G. (39 tuổi), cùng trú tại TP.HCM.

Bà G. bất ngờ tung bọc giấy tiền to ra giữa đường ở TP.HCM. (Ảnh: Cắt từ clip)

CSGT xác định, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 18/5, bà T. chở bà G. đi trên đường Hai Bà Trưng về nhà. Ngồi phía sau, bà G. bất ngờ mở túi ni lông đựng giấy tiền, vàng mã và rải xuống đường. Về nguyên nhân dẫn đến hành động này, bà G. nói là để “xả xui cho bản thân”.

Báo Thanh Niên thông tin thêm, Công an phường Tân Định đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà G. về hành vi "Vứt, thải, bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường" với mức phạt trung bình là 1,5 triệu đồng.

Bà G. cho biết hành động thả giấy tiền là để "xả xui cho bản thân". (Ảnh: Người Lao Động)

Ngoài ra, Đội Tuần tra dẫn đoàn lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà T. về hành vi điều khiển xe mô tô "Đi không đúng làn đường quy định" với mức phạt là 500.000 đồng.