Đơn vị phân phối độc quyền của Cocoon Việt Nam bị phạt

Công ty Cổ phần Y&B, đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm mang thương hiệu Cocoon Việt Nam, bị xử phạt 50 triệu đồng do không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ người có ảnh hưởng nhằm xúc tiến thương mại và khuyến khích tiêu dùng sản phẩm.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Y&B (mã số doanh nghiệp 0315803699), đơn vị phân phối độc quyền các sản phẩm mang thương hiệu Cocoon Việt Nam, do vi phạm quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý, ngày 14/1/2026, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-XPHC xử phạt Công ty Cổ phần Y&B số tiền 50 triệu đồng.

Doanh nghiệp bị xác định có hành vi không thông báo trước hoặc không công khai cho người tiêu dùng việc tài trợ cho người có ảnh hưởng dưới mọi hình thức để sử dụng hình ảnh, lời khuyên hoặc khuyến nghị của người này nhằm xúc tiến thương mại hoặc khuyến khích người tiêu dùng mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.

Hành vi trên vi phạm quy định tại điểm h khoản 1 Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết đã yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt ngay hành vi vi phạm; đồng thời chủ động rà soát, hoàn thiện điều kiện giao dịch chung, chính sách bảo vệ thông tin người tiêu dùng và hoạt động cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm thông qua người có ảnh hưởng, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo cơ quan quản lý, việc xử lý các hành vi vi phạm nhằm tăng cường tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân kinh doanh, góp phần phòng ngừa vi phạm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Công ty Cổ Phần Y&B (tên quốc tế: Y&B Joint Stock Company) là đơn vị chủ quản của Cocoon, thương hiệu mỹ phẩm thuần chay nổi tiếng của Việt Nam. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm hóa mỹ phẩm chăm sóc da, tóc có nguồn gốc thiên nhiên. Theo thông tin tra cứu, doang nghiệp thành lập năm 2019 với các lĩnh vực hoạt động như sản xuất, phân phối các sản phẩm thuần chay (mặt nạ, tẩy da chết, serum,...).