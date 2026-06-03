Bắt người thuê trọ Phạm Thị Thu Hà SN 1977

Phạm Thị Thu Hà và Vi Thị Vân Anh khai nhận bản thân là người sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Hưng Yên tối 2/6 cho biết, ngày 29/5, Công an xã Văn Giang phát hiện, bắt giữ 02 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại ấp Đa Phúc, xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, thu giữ tổng cộng 3,995g ma tuý loại methamphetamine.

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, hồi 11 giờ 00 ngày 29/5/2026, Công an xã Văn Giang tiến hành kiểm tra khu nhà trọ thuộc Ấp Đa Phúc, xã Văn Giang phát hiện trong gian buồng của nhà trọ có hai người phụ nữ, gồm Phạm Thị Thu Hà (sinh năm 1977, trú tại xóm 4 Đông Lao, xã An Khánh, TP Hà Nội, là người thuê trọ) và Vi Thị Vân Anh (sinh năm 1985, trú tại Thôn Phù Đổng 3, xã Phù Đổng, TP Hà Nội).

Các đối tượng trong vụ án - Ảnh: Công an Hưng Yên

Quá trình kiểm tra phát hiện và thu giữ tại túi quần của Vân Anh có 01 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng. Trong túi xách của Vân Anh có 01 gói nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng. Tại ngăn tủ đựng quần áo của Hà có 02 gói nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng.

Phạm Thị Thu Hà và Vi Thị Vân Anh khai nhận bản thân là người sử dụng trái phép chất ma túy, toàn bộ chất tinh thể màu trắng cơ quan Công an thu được là ma túy đá, các đối tượng tàng trữ mục đích để sử dụng dần.

Kết quả giám định của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh xác định: Chất tinh thể màu trắng thu được của Vân Anh là ma túy loại methamphetamine có tổng khối lượng 3,197g; chất tinh thể màu trắng thu được của Hà là ma túy loại methamphetamine có tổng khối lượng là 0,798g.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng và củng cố hồ sơ, tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố các bị can.