Hàng tỉ tiền công đức tại đền Kỳ Cùng đã bị “ăn chặn” như thế nào ?

Cấu kết “ăn chặn” hàng tỉ đồng tiền công đức tại đền Kỳ Cùng (tỉnh Lạng Sơn), nhóm đối tượng bị khởi tố.

Ngày 3-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng Phạm Tuyết Lê (SN 1962, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn), Vũ Thị Chuyền (SN 1969, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) và Kiều Thị Thúy Hường SN 1968, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng liên quan bị khởi tố. Ảnh: CACC

Kết quả đấu tranh ban đầu xác định đối tượng Phạm Tuyết Lê, Trưởng Bộ phận thường trực di tích đền Kỳ Cùng đã lợi dụng nhiệm vụ được giao trong quản lý, sử dụng tiền công đức để chỉ đạo Vũ Thị Chuyền (nhân viên hợp đồng tại đền) và Kiều Thị Thúy Hường, kế toán UBND phường Đông Kinh kiêm kế toán của đền Kỳ Cùng, giữ lại một phần tiền ngoài số liệu kiểm ngân công khai trong quá trình kiểm đếm tiền công đức định kỳ (ít nhất mỗi tháng 1 lần).

Kết quả điều tra xác định hành vi trên được thực hiện từ cuối năm 2022, các đối tượng đã giữ lại hàng tỉ đồng để ăn chia và thực hiện cho các khoản chi trái quy định.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ, niêm phong nhiều tài liệu, sổ sách, thiết bị điện tử có liên quan cùng số tiền trên 500 triệu đồng phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng khám xét, thu giữ nhiều tang vật liên quan. Ảnh: CACC

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.