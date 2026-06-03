3 phụ nữ cùng xe máy bị nước lũ cuốn trôi trong đêm

Lực lượng chức năng xã Phú Riềng (TP Đồng Nai) vừa kịp thời cứu 3 phụ nữ bị dòng nước lũ cuốn trôi trong đêm sau trận mưa lớn kéo dài trên địa bàn.

Ngày 3/6, thông tin từ UBND xã Phú Riềng (TP Đồng Nai) cho biết: khoảng 20h tối 2/6, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, khu vực cống suối Dên (xã Phú Riềng) xảy ra tình trạng nước dâng cao, chảy xiết, khiến 3 người dân bị cuốn trôi.

Lãnh đạo xã Phú Riềng đến động viên các lực lượng và người dân tham gia ứng cứu người bị nạn do nước lũ gây ra

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng vũ trang xã Phú Riềng đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng vũ trang xã Thuận Lợi triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn còn có một số người dân địa phương.

Nhờ sự ứng cứu kịp thời, lực lượng chức năng đã đưa được 3 phụ nữ vào bờ an toàn, đồng thời trục vớt được 1 xe máy bị nước cuốn, còn 1 xe máy khác đang chờ nước rút để tiếp tục tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng và người dân tham gia bảo vệ khu vực cống suối Dên (xã Phú Riềng)

Ngay trong đêm, lãnh đạo xã Phú Riềng đã có mặt tại hiện trường kiểm tra tình hình, động viên các lực lượng tham gia cứu hộ.

Trước đó, Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai đã thông báo, đêm ngày 2/6 và rạng sáng 3/6 trên địa bàn một số xã, phường có mưa to. Lượng mưa đo được tại các trạm như sau: Đồng Xoài 80mm, Đak Lua 37mm, Minh Đức 22mm, Nghĩa Trung 18mm,...

Những tuyến đường, các khu vực trũng thấp tại địa bàn các xã, phường: Bình Phước, Đồng Xoài, Đồng Phú, Long Hà, Thuận Lợi, Đồng Tâm, Phú Lý, Thanh Sơn, Nghĩa Trung, Đak Lua, Tân Phú và các khu vực lân cận có khả năng ngập do mưa.

Thời gian ngập lụt khoảng 30-60 phút; ven các sông suối nhỏ có thể ngập lâu hơn, sâu hơn do mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước ở thượng nguồn đổ về. Độ sâu ngập lụt lớn nhất là 0,5m, ven các sông suối nhỏ có thể ngập sâu hơn.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt là cấp 1. Mưa to vẫn đang tiếp tục tại các địa bàn kể trên thuộc thành phố Đồng Nai và mở rộng ra các khu vực lân cận.

Địa phương và người dân cần chủ động ứng phó với nguy cơ ngập lụt do mưa lớn gây ra ở các khu vực trũng thấp, các địa bàn có hệ thống thoát nước chưa đảm bảo hoặc đang trong quá trình thi công sửa chữa.