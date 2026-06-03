Sau 1 ngày triển khai, tuyến buýt 0 đồng Hà Nội - Hạ Long của Vingroup có thông báo đặc biệt
Bạn cần nắm thông tin này để tránh ảnh hưởng đến lịch trình sắp tới.
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Tối ngày 2/6, VinBus đưa ra thông báo liên quan đến tuyến buýt điện miễn phí Hà Nội - Hạ Long Xanh. Theo đó, từ ngày 3/6, tuyến buýt này được điều chỉnh thành 2 nhánh tuyến riêng gồm: HLX1 (Times City - Hạ Long Xanh) và HLX2 (Ocean Park 1 - Hạ Long Xanh). Đơn vị này cho biết việc tách tuyến nhằm tối ưu hành trình, rút gọn điểm đón/trả và giúp hành khách dễ dàng lựa chọn điểm đi phù hợp hơn.
Theo thông tin trên ứng dụng VinBus, nhánh tuyến HLX 1 có thời gian khởi hành như sau:
- Chiều đi từ Times City, xe xuất bến lúc 7h và 13h.
- Chiều về từ Hạ Long Xanh, xe xuất bến lúc 11h và 17h.
Nhánh tuyến HLX2 có thời gian khởi hành như sau:
- Chiều đi từ Ocean Park 1, xe xuất bến lúc 9h và 14h.
- Chiều về từ Hạ Long Xanh, xe xuất bến lúc 13h và 18h.
Cả 2 nhánh tuyến này đều có thời gian chạy dự kiến hết 150 phút, từ thứ 2 - thứ 6. Số lượng ghế quy định là 27. Tất cả người dân đều được trải nghiệm miễn phí dịch vụ này từ ngày 1/6/2026.