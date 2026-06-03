Loạt mỹ phẩm COSRX, SKINFOOD, Paparecipe nằm trong danh sách bị buộc thu hồi, tiêu hủy: Một doanh nghiệp bị phạt gần 147,5 triệu đồng

Công ty TNHH Kotrans bị Cục Quản lý Dược xử phạt 147,5 triệu đồng, buộc thu hồi, tiêu hủy nhiều sản phẩm mỹ phẩm và nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp do hàng loạt vi phạm về nhãn hàng hóa và hồ sơ sản phẩm.

Ngày 3/6, thông tin từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Kotrans, có trụ sở tại quận Tân Bình, TP.HCM, với tổng số tiền 147,5 triệu đồng do nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm.

Theo quyết định xử phạt, các vi phạm được phát hiện tại Chi nhánh Công ty TNHH Kotrans tại Hà Nội trong quá trình kinh doanh nhiều sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.

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Cụ thể, doanh nghiệp đã kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm VT RETI-A REEDLE SHOT có nhãn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định. Giá trị số hàng hóa đã bán ra thị trường được xác định hơn 96,5 triệu đồng.

Ngoài ra, công ty còn kinh doanh 3 sản phẩm gồm Torriden CELLMAZING Pore Perfecting Ampoule, VT CICA COLLAGEN MASK và UNOVE DEEP DAMAGE REPAIR SHAMPOO SWEET BREEZE có nhãn ghi không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa. Tổng giá trị hàng hóa đã bán của nhóm sản phẩm này hơn 353 triệu đồng.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định 4 sản phẩm mỹ phẩm gồm COSRX The Retinol 0.5 Oil (số tiếp nhận Phiếu công bố 272740/25/CBMP-QLD cấp ngày 19/04/2025); SKINFOOD Yuja C Dark Spot Clear Cream (số tiếp nhận Phiếu công bố 280127/25/CBMP-QLD cấp ngày 07/07/2025); SKINFOOD Black Cherry Retinol0.1 Eye Cream (số tiếp nhận Phiếu công bố 268800/25/CBMP-QLD cấp ngày13/03/2025); Paparecipe Collagen Peptide Serum (số tiếp nhận Phiếu công bố289643/25/CBMP-QLD cấp ngày 09/09/2025) có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định pháp luật. Đây cũng là hành vi bị áp dụng tình tiết tăng nặng do có 4 sản phẩm cùng vi phạm.

Với các hành vi vi phạm trên, Công ty TNHH Kotrans bị xử phạt tổng cộng 147,5 triệu đồng. Trong đó, hành vi ghi nhãn không đầy đủ bị phạt 22,5 triệu đồng; hành vi ghi nhãn sai bản chất, sai sự thật bị phạt 70 triệu đồng; hành vi liên quan đến hồ sơ thông tin sản phẩm không đầy đủ bị phạt 55 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, doanh nghiệp còn bị áp dụng nhiều biện pháp khắc phục hậu quả. Cụ thể, đối với các sản phẩm vi phạm về nhãn hàng hóa, công ty buộc phải thu hồi sản phẩm và ghi nhãn đúng quy định trước khi tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Đồng thời, Công ty TNHH Kotrans phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi từ việc kinh doanh các sản phẩm vi phạm, gồm hơn 96,5 triệu đồng đối với sản phẩm VT RETI-A REEDLE SHOT và hơn 353 triệu đồng đối với nhóm 3 sản phẩm có nhãn ghi không đúng sự thật.

Riêng 4 sản phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm không đầy đủ, bao gồm sản phẩm COSRX The Retinol 0.5 Oil; SKINFOOD Yuja C Dark Spot Clear Cream; SKINFOOD BlackCherry Retinol 0.1 Eye Cream; Paparecipe Collagen Peptide Serum, cơ quan chức năng yêu cần doanh nghiệp phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm.

Theo quyết định, Công ty TNHH Kotrans phải chấp hành việc nộp phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định. Trường hợp không tự nguyện thi hành sẽ bị cưỡng chế theo quy định của pháp luật.