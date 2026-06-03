Người mẹ đi bộ cùng 2 trẻ nhỏ giữa cái nắng bỏng rát: Không có biểu hiện bất thường về tâm lý

Theo những người tiếp xúc trực tiếp thì người mẹ vẫn đi lại nhanh nhẹn và khá khỏe mạnh. Điều dư luận lo không phải là người mẹ mà chính là tình trạng của hai đứa trẻ.

"Hành Trình chưa dừng lại" của người phụ nữ dắt hai trẻ nhỏ đi bộ dưới cái nắng nóng bỏng rát ở miền Trung vẫn đang là tâm điểm chú ý theo dõi của dư luận thời gian này. Sau khi xuất hiện tại Nghệ An, Hà Tĩnh, mới đây người phụ nữ cùng hai con nhỏ đã tiếp tục hành trình vào đến Quảng Trị và gần như từ chối mọi sự giúp đỡ.

Là người trực tiếp gặp 3 mẹ con trên tuyến đường tránh Đồng Hới (Quảng Trị) vào chiều ngày 1/6, anh Bùi Cường chia sẻ trên Tiền Phong rằng người từ chối mọi sự giúp đỡ từ phía anh.

Anh Cường cho hay người mẹ vẫn khá khỏe, đi rất nhanh và không có dấu hiệu kiệt sức. Tuy nhiên do không nhìn rõ mặt 2 đứa nhỏ vì bị che kín nên anh Cường không rõ tình trạng sức khỏe của các bé. Không rõ 2 bé có bị mệt và bị ảnh hưởng bởi cái nắng nóng bỏng rát này không?

Người phụ nữ dắt theo 2 trẻ nhỏ đi bộ dưới cái nắng khiến dư luận trăn trở.

Ngày 3/6, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc theo dõi, giám sát trẻ em có nguy cơ. Trước đó, Sở Y tế Quảng Trị nhận được thông tin từ Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và các kênh thông tin việc một người phụ nữ bế, dắt theo cháu nhỏ khoảng 6 tháng tuổi và 3 tuổi đi bộ dọc Quốc lộ 1A.

Để đảm bảo an toàn và lợi ích hợp pháp của các trẻ, Sở Y tế Quảng Trị đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo Phòng Văn Hóa - Xã hội, Trạm Y tế xã, Công an xã thực hiện theo dõi, giám sát hành trình di chuyển của người mẹ và các cháu khi đi ngang địa phận do địa phương quản lý. Kịp thời tiếp cận và hỗ trợ các dịch vụ thiết yếu như bố trí chỗ nghỉ, các nhu yếu phẩm, thực phẩm đảm bảo trẻ được an toàn, được chăm sóc phù hợp nhất.

Trường hợp cấp thiết liên hệ với Trung tâm Công tác xã hội Nam Quảng Trị và Trung tâm Công tác xã hội Bắc Quảng Trị (Số điện thoại đường dây nóng 18009293) để tiếp nhận và đưa các trẻ vào trung tâm bảo vệ khẩn cấp. Trong trường hợp trẻ có biểu hiện liên quan đến sức khỏe cần đưa trẻ vào các cơ sở y tế gần nhất để hỗ trợ y tế.

Thông tin thêm trên VTC News, lãnh đạo Phòng Bảo trợ xã hội trẻ em (Sở Y tế tỉnh Quảng Trị) cho biết, các đơn vị liên quan đang theo dõi chặt chẽ tình hình 3 mẹ con đi bộ xuyên nắng nóng 40 độ C ở miền Trung.

Vị lãnh bạo này cho hay khi chính quyền xã Quảng Trạch tiếp cận để hỗ trợ như nước uống, thức ăn và cả tiền mặt nhưng người mẹ kiên quyết không nhận . "Người mẹ này nói bản thân và hai con đều khoẻ mạnh nên không nhận sự hỗ trợ. Khi xã trao đổi với người mẹ này thì không phát hiện người này có biểu hiện gì bất thường về tâm lý...”, lãnh đạo Phòng Bảo trợ xã hội trẻ em, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị chia sẻ trên VTC News.