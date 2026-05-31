CLIP: Thót tim với bé trai 12 tuổi lái ô tô qua nhiều hẻm

Một bé trai 12 tuổi ở Đắk Lắk đã tự lái ô tô của người dân đang đỗ trước nhà rồi di chuyển qua nhiều con hẻm trước khi va quẹt nhẹ với một xe taxi

Chiều 31-5, chị N.H. (33 tuổi, ngụ phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận là người đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một cháu trai điều khiển ô tô chạy qua nhiều con hẻm nhằm cảnh báo người dân nâng cao ý thức bảo quản phương tiện.

Theo chị H., khoảng 10 giờ ngày 30-5, chồng chị chở con về nhà, dừng ô tô trước cửa nhưng sơ suất để quên chìa khóa trên xe.

Lợi dụng lúc không có người để ý, một bé trai 12 tuổi sống cách nhà vài con hẻm đã mở cửa xe, lên xe và tự điều khiển phương tiện về nhà mình.

Trong quá trình di chuyển, bé trai lái xe qua nhiều con hẻm và xảy ra va quẹt nhẹ với một xe taxi. Sự việc sau đó được tài xế taxi phát hiện.

"Tài xế taxi đã yêu cầu cháu xuống xe để hỏi rõ nguồn gốc chiếc xe, sau đó đưa cháu quay lại nhà tôi để thông báo. Ban đầu gia đình rất bất ngờ, không nghĩ một cháu trai 12 tuổi có thể tự lái ô tô. Chỉ đến khi xem lại camera an ninh, chúng tôi mới tin đó là sự thật" - chị H. kể.

Theo chị H., chiếc ô tô chỉ bị trầy xước nhẹ. Tuy nhiên, sau khi biết bé trai có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình gặp nhiều khó khăn, chị không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Rất may thời điểm xảy ra sự việc, các tuyến đường khá vắng người, không có trẻ em qua lại nên không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

"Từ vụ việc này, gia đình tôi rút kinh nghiệm, tuyệt đối không để chìa khóa trên xe dù chỉ trong thời gian ngắn để tránh những tình huống nguy hiểm tương tự" - chị H. chia sẻ.