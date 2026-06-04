Khởi tố nữ giám đốc bán túi xách, ví nhái hàng hiệu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can đối với một nữ giám đốc để điều tra hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, sau khi phát hiện hơn 350 sản phẩm giả mạo các thương hiệu thời trang nổi tiếng.

Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thanh Nguyên (SN 2002, ngụ đặc khu Phú Quốc, An Giang), để điều tra về hành vi “ Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp ” theo Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Thị Thanh Nguyên (áo đen).

Trước đó, lực lượng công an phối hợp với Quản lý thị trường, chính quyền địa phương kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH Phú Quốc Factory, tại khu phố Suối Lớn, Dương Tơ, do Nguyên làm giám đốc.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ hơn 350 sản phẩm gồm ví, túi xách có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Louis Vuitton và Gucci. Tổng trị giá số hàng hóa bị thu giữ gần 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Tang vật tại hiện trường.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ xác định Trần Thị Thanh Nguyên có hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.